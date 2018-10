Chống Cộng: Nguyện Vọng Của Cử Tri Gốc Việt

Vi AnhNói gì thì nói, nguyện vọng chánh của cử tri Mỹ gốc Việt vẫn là chống Cộng sản, vì nguồn gốc vốn là dân tỵ nạn CS, căn cước tỵ nạn CS, quần cư đông nhứt ở Orange County có Little Saigon người Việt hải ngoai gọi là thủ đô tinh thần của người Việt ở hải ngoại.Qua nhiều cuộc bầu cử nguyện vọng đó đã được cử tri Mỹ gốc Việt ủng hộ nên trở thành đề tài tranh cử của nhiều ứng cử viên không phân biệt Cộng Hoà hay Dân Chủ, gốc Việt hay các sắc dân khác, phần lớn đều đắc cử.Một về không gian. Cuộc bầu cử Quận Cam, quan trọng nhứt là bầu Giám sát viên, cơ quan quản trị một ngân sách gần 10 tỷ Đô la, chi phối hầu hết sinh hoạt của cư dân trong quận hạt. Quận Cam là địa hạt mà Little Saigon tọa lạc. Nơi đây thường xuất phát nhiều chiến thuật, chiến lược đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN là khắc tinh của CS. Nơi đây đã đầu tiên giương cao ngọn cờ VN nền vàng ba sọc đỏ rồi lan toả ra 5 tiểu bang và cả 100 thành phố khác trong nước Mỹ.OC cũng là nơi toạ lạc một cộng đồng người gốc Việt lớn nhứt ở TB Cali, mà TB Cali là nơi có một cộng đồng người Việt lớn nhứt thế giới, chỉ sau cộng đồng Việt trong nước đang còn nằm trong gọng kềm CS. Little Saigon là nơi trú đóng các cơ quan đầu não của các đoàn thể quân, dân, cán chính, hội đồng hương, đồng trường, đồng nghiệp ở VNCH. Như một VNCH thu gọn lại ở hải ngoại. Gắn bó, chặt chẽ, hơn Pháp Quốc Hải Ngoại thời Đức Quốc xã chiếm Đất Mẹ Pháp, và từ đó cung ứng vị thế, nhân tài vật lực cho Tướng Charle De Gaulle phục quốc.Hai, về thời gian. Ứng cử viên dù gốc Việt hay không cũng như cử tri Mỹ gốc Việt đều nhớ, đều tôn trọng tinh thần và nguyện vọng chống CS của người Mỹ gốc Việt. Tinh thần chống CS của ba thế hệ ty nạn CS còn rất mạnh. Lập trường, chủ trương, đề tài tranh cử chống CS là một trong những điểm quan trọng để cử tri xét để bầu.Và lập trường hoà giải, hoà hợp, đón gió trở cờ theo CS là lý do mất phiếu, bị chống đối, bị tẩy chay. Người Mỹ gốc Việt là những người tỵ nạn chánh trị, tỵ nạn CS nên dù ứng cử viên có mánh lới thế nào cũng khó qua mắt được những người Việt đã từng nhiều kinh nghiệm sống chết với CS.Ba, làm lợi, làm tay sai, đi đêm, hoà giải hoà hợp với CS điều mà tất cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt chống đối, tẩy chay. Cộng đồng nói ở đây là tập thể người Mỹ gốc Việt, danh từ chung, viết không hoa, một tập thể bao gồm các đoàn thể quân dân cán chính gốc VN Cộng hoà, trong đó có thể có hai ban đại diện cuả hai cơ chế Cộng Đồng danh từ riêng viết chữ hoa. Nên ứng cử viên nào léng phéng với CSVN là bị cả tập thể người Việt chống, bị người gốc Việt chánh trực phanh phui việc đi hàng hai, hàng ba, đi đêm, đi lén với CS và tay sai.Báo chí, truyền thanh, truyền hình chính thống có thể ngại bị thưa kiện không đăng, không nói, nhưng người Việt và các trang mạng xã hội làm cái loa chống kẻ phản bội nguồn gốc tỵ nạn CS, phản bội chánh nghĩa tự do, dân chủ mà quân dân cán chính VNCH đã vì dân chiến đấu, vi nước hy sinh trong chiến tranh chống CS ở nước nhà VN.Khoa học kỹ thuật tin học đã giải thoát Con Người, khán thính giả qua con đường Internet, nhứt là ở Mỹ đại đa số có Internet. Các báo điện tử, trang mạng, blog nhật ký trên mạng, youtube, facebook, paltalk loan truyền tin và hình nhanh như ánh sáng. Báo chí, truyền thanh, truyền hình dòng chánh không loan tải, thì dòng phụ nhưng đông hơn, nhiều hơn loan tải. Ứng cử viên dù có tiền triệu cũng không thể vận động như các trang mạng xã hội. Báo chí dòng chánh phải cạnh tranh đi sau cùng dù thích hay không thích, muốn hay không muốn cũng phải loan tải nếu không thì bị chê chậm, dở.Nhờ áp lực của quần chúng và sự cạnh tranh giữa truyền thông trong và ngoài luồng, mà không có thế lực chánh trị nào có thể bịt miệng tiếng nói của cử tri và truyền thông xã hội. Nhờ thế những bí mật đi đêm đi hôm dù ứng cử viên che giấu thế nào cũng bị phanh phui, phơi bày. Mà bí mật léng phéng với CS hay thân CS là dị ứng nhứt.Thà đừng làm chánh trị, đã chấp nhận làm chánh trị nhứt là chánh trị bầu cử, tham chánh, thì phải bị tập thể cử tri, đối lập, đối thủ dùng kính chiếu yêu soi sáng những trò ma giáo.Cử tri gốc Việt rất giản dị khi chọn lựa, khoan dung với ứng cử viên nhưng khắt khe, cứng rắn với lập trường chánh nghĩa. Cử tri gốc Việt muốn người đại diện mình phải trung thành với chánh nghĩa chung. Một bài học đáng nhớ cả đời cho người làm chánh trị là đừng có léng phéng với những người hay những việc mà quần chúng kiêng kỵ. Đối với cử tri Mỹ gốc Việt với căn cước tỵ nạn CS, không chấp nhận những ai dù là người Việt da vàng mũi tẹt mà đi đêm, đi hôm với CS, dù đã lâu hay mới đây, cũng không bầu cho người phản bội ấy.Bốn và sau cùng, thông thường đối với cử tri Mỹ gốc Việt việc ưa hay không ưa ứng cử viên vì quyền lợi địa phương, xu hướng chánh trị cấp tiến hay bảo thủ theo chánh trị Mỹ, chỉ là chuyện cảm tính, phe đảng vẫn đứng sau yếu tố quan trọng, tiên quyết là có chống CS hay không. Người Mỹ gốc Việt xem lập trường chống CS là tiên quyết, quan trọng hơn Cộng Hoà hay Dân Chủ, sắc tộc Việt hay không Việt. Ứng cử viên nào có tinh thần, có lập trường chống CS không phân biệt màu da, đảng phái có thể giúp cho chánh nghĩa chống CS thì được người Mỹ gốc Việt, gốc tỵ nạn CS, đã, đang, và sẽ dồn phiếu cho./.(VA)