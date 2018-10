Liên Âu Thúc Giục Anh Quốc Nghiêm chỉnh Họp Về Brexit

BRUSSELS - Liên Âu nhắc nhở: đã đến lúc Thủ Tướng May ngưng nhảy múa vòng quanh (như tại đại hội đảng của bà) để ngồi vào bàn làm việc thương lượng.Giới lãnh đạo EU đã thực sự mất kiên nhẫn trong lúc bà May ra sức chinh phục đảng Bảo Thủ của mình khi kỳ hạn họp về Brexit dự kiến ngày 17-10 đang đến gần.Theo giới quan sát, EU vẫn còn bất mãn với phát biểu của ngoại trưởng Anh so sánh tập thể EU như là “quần đảo Goulag” của chế độ Xô-viết.Cuộc gặp của chủ tịch EU Donald Tusk với Thủ Tướng Ireland tại bản doanh Brussels ngày Thứ Năm 04-10 là hàm ý nhắc nhở - ông Tusk tuyên bố “Tôi từng là lãnh tụ đảng 15 năm và hiểu biết luật của chính trị đảng – đại hội của đảng Bảo Thủ đã xong, chúng ta nên ngồi vào bàn thương thảo”.Văn phòng của chủ tịch Tusk mời Thủ Tướng May phát biểu tại hội nghị ngày 17-10, trước hội nghị thượng đỉnh EU ngày 18-10 mà chủ tịch Tusk mô tả là “giây phút của sự thật với đàm phán Brexit”.Bà May được 1 nhà ngoại giao Pháp mô tả như là “con lừa cứng đầu”. Tại đại hội đảng, bà May gọi Brexit là “thời điểm của cơ hội”, nhưng buộc phải vận động hậu thuẫn rộng rãi trong đảng trước khi tiến vào giai đoạn thương lượng gay go nhất.1 số viên chức EU trông đợi hội nghị thượng đỉnh bất thường trong tháng tới – khi ấy, 2 bên phải giải quyết biên giới thuế quan giữa Bắc Ireland và cộng hòa Ireland bằng cách này hay cách khác.