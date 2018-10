1/3 Sinh Viên Năm Đầu Tiên: Ưu Trầm, Tâm Thần

WASHINGTON -- Bệnh tâm thần là nỗi lo lớn trong các khuôn viên đại học Hoa Kỳ và thế giới.Theo nghiên cứu mới ấn hành trên tạp chí American Psychological Association, hơn 1/3 sinh viên năm thứ nhất đại học bị ảnh hưởng sức khỏe tâm thần.Các nhà nghiên cứu từ Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO, hướng dẫn bởi Randy P. Auerbach, Giáo sư ngành tâm thần học ở Columbia University, khảo sát gần 14,000 sinh viên năm thứ nhất từ 8 quốc gia (Úc châu, Bỉ quốc, Đức quốc, Mexico, Bắc Ái Nhĩ Lan, Nam Phi, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ) -- thấy rằng 35% sinh viên phải đối phó vất vả với bệnh tâm thần.Auerbach nói khám phá này cho thấy nan đề tâm thần toàn cầu cần chú ý.Bệnh tâm thần thường nhất là rối loạn trầm cảm lớn (major depressive disorder) với 21.2% người trả lời nói là gặp hội chứng kéo dài trong đời, sau đó là rối loạn lo lắng tổng quát ảnh hưởng 18.6% sinh viên.Tiến sĩ Sherry Benton, cựu giám đốc trung tâm tư vấn đại học University of Florida, hiện nay là Phó Chủ Tịch Hội Tư Vấn Tâm Thần Học của Hội APA (Society of Counseling Psychology of the American Psychological Association) nói rằng có nhiều việc một sinh viên cần làm để ngăn bệnh tâm thần trong khi ngồi ở trường đại học.Trước tiên là tránh những tác động lớn về tâm lý: rượu, ma túy, tình dục.Thường thì sinh viên nghĩ rằng vào đại học là phải uống rượu, hay chơi ma túy, hay tham dự tình dục, nhưng tất cả đều sẽ dẫn tới căng thẳng cho đời sống, trong khi lịch trình học lúc nào cũng đã căng thẳng, đôi khi dẫn tới ý nghĩ muốn tự sát.Điều nguy hiểm kế tiếp là tin rằng thuốc chữa bệnh có thể dùng chữa tất cả các bệnh thông thường, thế là tự tìm thuốc uống chữa trị khi thấy mình có vẻ nghiện rượu, nghiện ma túy, hay dùng thuốc ngừa thai -- thực ra, tất cả dược liệu đều nguy hiểm, ảnh hưởng phụ.Điều quan trọng là phải tập thể dục, tránh thói quen xấu, ăn lành mạnh, và phải hỏi bác sĩ khi thấy cần tới thuốc.Khi nào trong đầu chợt có ý nghĩ muốn tự tử hãy gọi số điện thoại ngăn ngừa tự sát: National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255.