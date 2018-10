Lộ Tin Trump Trốn Thuế Là Từ Tờ Khai Của Chị Gái Trump

NEW YORK - Chị của TT Trump là chánh án Maryanne Trump Barry không được chú ý từ khi em trai trở thành chủ nhân Bạch Ốc - nhưng dường như do vô tình bà trở thành vai chính trong kế hoạch khai gian thuế của Donald Trump.Theo phóng sự điều tra của New York Times, các khám phá chính là tờ khai tài chính của bà Barry trong tiến trình chuẩn thuận chức chánh án tòa phúc thẩm liên bang năm 1999.Theo tờ khai (không bị tái biên) này, 1 triệu MK là đóng góp từ công ty gia đình là All County Building Supply & Maintenance.Những người quen biết đại phú gia Fred Trump cho biết All County là thể nhân trung gian để Donald Trump và các anh chị em chuyển của cải từ đế quốc Fred Trump sang các con của họ. Khi All County mua những thứ cần dùng, thư ký sẽ kê giá thêm 20% đến 50% để anh em Trump hưởng phần sai biệt. Thế hệ Trump thứ 2 cũng nhận được quà tặng (không thuế) trị giá nhiều triệu MK từ bố Fred, lách tránh thuế suất 55% tính trên giá trị đã bị hạ thấp đáng kể.Bài báo NYT đăng ngày Thứ Ba cho hay Donald Trump đã giúp cha mẹ trốn thuế trong thập niên 1990, gồm gian lận thẳng thừng để gom góp cho bản thân. NYT ghi nhận: Maryanne, Donald và Robert là nhóm quản trị bất động sản của thân phụ, và làm tờ khai thuế 15 tháng sau ngày ông Fred Donald từ trần.Sự can dự của Maryanne Barry là không rõ – nhưng, 3 chị em chịu trách nhiệm về sự trung thực của hồ sơ thuế mà phóng viên thấy là chiến lược hiệu quả của họ. Bà ký tờ khai thuế - bà bị đòi hỏi cung cấp thông tin thật và chính xác trong lúc bà hành nghề luật sư.Nhà báo không thể tiếp xúc bà Barry để hỏi – bà cũng từ chối yêu cầu bình luận của NYT.Bà Barry, năm nay 81 tuổi, được TT Reagan cử làm chánh án liên bang tại New Jersey năm 1983 – trước đó bà là công tố liên bang trong 9 năm và leo lên hàng phụ tá biện lý liên bang.