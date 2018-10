Thượng Tá Công An, Rủ 2 Bạn Hiếp Bé Lớp 9 Tới Xỉu, Ra Tòa

HANOI -- Thượng tá công an và 2 người bạn hiếp dâm tập thể một em bé lớp 9 nhiều lần, mới thả về nhà.Các hung thủ đã bị bắt, theo tin từ các cơ quan truyền thông VN.Bản tin VOV ghi rằng các đối tượng bị cáo buộc đã xâm hại tình dục tập thể nữ sinh lớp 9 tại khách sạn ở Thái Bình.Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam đối với Phạm Văn Lam, sinh ngày 29/9/1972, nơi cư trú số nhà 12, ngõ 16, đường Trần Khánh Dư, tổ 22, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình và Từ Minh Tuyên, sinh ngày 3/1/1971, nơi cư trú số nhà 01/482, đường Trần Hưng Đạo, tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình về tội "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.VnExpress ghi rằng Phó phòng cảnh sát kinh tế tỉnh Thái Bình là Thượng tá Phạm Văn Lam và hai người bạn 44 tuổi bị cáo buộc đã xâm hại tình dục tập thể nữ sinh lớp 9 trong khách sạn.Người phát ngôn Công an tỉnh Thái Bình, trung tá Nguyễn Quốc Vương xác nhận sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt thượng tá Phạm Văn Lam (46 tuổi, Phó phòng cảnh sát kinh tế) và Từ Minh Tuyên (47 tuổi) để điều tra cáo buộc có hành vi dâm ô nữ sinh lớp 9.Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) khởi tố vụ án, bắt hai người liên quan vụ án là Phạm Như Hiển (44 tuổi) và Phạm Đức Việt (44 tuổi) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo 145, 146 Bộ luật Hình sự 2015.Theo điều tra, ngày 2/9, Công an thành phố Thái Bình nhận đơn trình báo của gia đình nữ sinh lớp 9 tên Hoa nói rằng em theo bạn đi chơi đã nhiều ngày không về, điện thoại không liên lạc được.Công an phối hợp cùng gia đình tổ chức kiếm tìm thì bất ngờ nữ sinh lớp 9 trở về nhà trong tình trạng sức khỏe suy yếu, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý. Hoa cho hay bị nhóm người đàn ông xâm hại tập thể tại khách sạn trên đường Trần Nhân Tông.Báo Đất Việt ghi rằng cô bé bị luân phiên làm tới ngất xỉu:“Sự việc có liên quan đến vụ việc thiếu nữ T.M (14 tuổi, ngụ phường Trần Lãm, TP. Thái Bình) mất tích vào cuối tháng 8/2018. Đến ngày 2/9/2018, T.M trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi.Được gia đình động viên, thiếu nữ này cho biết, bị một thanh niên đưa vào nhà nghỉ làm hại tập thể nhiều lần liền dẫn đến ngất xỉu.”