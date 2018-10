Biển Đông Dàn Trận Để Thị Uy

BIỂN ĐÔNG -- Vậy là sóng gió... Bản tin Zing ghi nhận rằng nhà nước Việt Nam chính thức lên tiếng về cuộc tập trận của 5 nước ở Biển Đông.Bản tin ghi rằng tại cuộc họp báo ngày 4/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về việc quân đội 5 nước tập trận chung tại Biển Đông.Trả lời câu hỏi của báo chí về việc quân đội 5 nước Australia, Malaysia, New Zealand, Singapore và Anh tập trận chung tại Biển Đông từ ngày 2/10, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết:“Chúng tôi luôn theo dõi sát sao các diễn biến trên Biển Đông. Một lần nữa xin nhắc lại việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông vừa là lợi ích vừa là trách nhiệm của các quốc gia trong và ngoài khu vực. Quan điểm của Việt Nam là mọi hoạt động của các nước ở Biển Đông phải đóng góp tích cực vào mục tiêu trên với tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của LHQ về luật biển 1982.”Trong khi đó, bản tin RFI nhận xét tình hình Biển Đông: Hải Quân Mỹ lên kế hoạch thị uy để cảnh cáo Trung Quốc.Sau những hoạt động riêng lẻ nhằm thách thức Trung Quốc trên Biển Đông, phải chăng Mỹ sắp tung ra cả một chiến dịch thị uy rầm rộ? Theo đài truyền hình Mỹ CNN ngày 03/10/2018, Hải Quân Hoa Kỳ đã lên kế hoạch tổ chức một tuần thao diễn quân sự tại Biển Đông và eo biển Đài Loan, ngay vào tháng 11, huy động đồng thời cả chiến hạm lẫn chiến đấu cơ.Mục tiêu của cuộc thao diễn là phô trương lực lượng để cảnh cáo Trung Quốc và chứng tỏ rằng Mỹ luôn ở trong tư thế sẵn sàng ngăn chặn và đáp trả các hành động quân sự của Bắc Kinh.Theo một số quan chức quốc phòng Mỹ được CNN trích dẫn, dự thảo kế hoạch yêu cầu Hạm Đội Thái Bình Dương của Mỹ điều động chiến hạm, phi cơ và binh lính thực hiện một loạt các cuộc tập trận để chứng tỏ năng lực của Hoa Kỳ trong việc đối phó với bất kỳ một đối thủ tiềm tàng nào một cách nhanh chóng và trên nhiều mặt trận.Theo kế hoạch này, tầu chiến và phi cơ Mỹ sẽ di chuyển gần các vùng mà Trung Quốc nhận là lãnh hải của họ ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, trong những chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải và hàng không nhằm khẳng định quyền tự do đi lại trên các vùng biển quốc tế. Theo CNN, có nghĩa là tàu thuyền và máy bay Mỹ sẽ hoạt động gần như là sát cạnh lực lượng Trung Quốc.Điều được CNN đặc biệt chú ý là các hoạt động nêu trên đều đã được lực lượng Mỹ thực hiện thường xuyên, lần này, kế hoạch đề xuất lại yêu cầu dồn một loạt hoạt động trong một thời gian ngắn.CNN cũng nói rõ là một quan chức cho rằng kế hoạch chỉ mới ở dạng «ý tưởng», trong lúc một số khác thì xác nhận là kế hoạch đã được đặt tên hẳn hoi, và đang được lưu hành trong nội bộ Quân Đội Mỹ để xem xét và cần thêm ý kiến từ giới tình báo về các phản ứng có thể từ phía Bắc Kinh và các nước khác.RFI ghi rằng Bộ Quốc Phòng Mỹ từ chối xác nhận hay phủ nhận kế hoạch này, nhắc lại rằng bộ Quốc Phòng Mỹ không bình luận về bất kỳ chiến dịch nào trong tương lai. Hạm Đội Thái Bình Dương cũng từ chối bình luận.Tuy nhiên, giới quan sát đều gắn liền đề xuất của Hải Quân Mỹ với tình hình rõ ràng là đang căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh kể cả trong địa hạt quân sự, đặc biệt là sự cố 30/09 khi một chiến hạm Trung Quốc bị tố cáo là đã gây nguy hiểm cho khu trục hạm Mỹ USS Decatur ở gần Đá Ga Ven, vùng Trường Sa.Hành vi nguy hiểm nói trên của Trung Quốc được chính phó tổng thống Mỹ Mike Pence lên án ngày 03/10/2018 trong bài phát biểu tại Viện Nghiên Cứu Hudson (Washington) khi ông khẳng định rằng Mỹ sẽ không để bị Trung Quốc đe dọa tại Biển Đông.Theo hãng tin Anh Reuters, trong phát biểu của mình ông Pence tái khẳng định quan điểm của Washington, theo đó «Hải Quân Mỹ vẫn sẽ tiếp tục di chuyển và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, phù hợp với lợi ích quốc gia».Ngoài việc hồ sơ Biển Đông, phó tổng thống Mỹ còn chỉ trích Trung Quốc trên một loạt hồ sơ khác, từ o ép Đài Loan, cho đến giăng bẫy nợ đối với với các nước khác.Tương tự, chính phủ Úc đã lên án «chiến thuật hung hăng» của Trung Quốc ở Biển Đông: bộ trưởng Úc cho rằng phía Trung Quốc đã dùng chiến thuật nguy hiểm trong sự cố Ga Ven. Đối với ông, «Mọi hành động đe dọa và các chiến thuật hung hăng đều là hành vi gây bất ổn và nguy hiểm».Sau khi nhắc lại rằng Canberra luôn quan ngại về các hoạt động quân sự hóa Biển Đông, bộ trưởng Quốc Phòng Úc kêu gọi «tất cả những bên tranh chấp tự kềm chế, không có các hành vi đơn phương có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực».