Giáo Viên, Đầu Tư, Hộ Khẩu, Thẩm Mỹ, Than...

Xuân NiệmGiáo viên đánh học trò sẽ bị phạt 30 triệu đồng? Cũng là điều để suy nghĩ...Bản tin Zing nêu câu hỏi: 'Lương giáo viên không đủ sống lấy đâu nộp phạt đến 30 triệu đồng?'PGS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng GD&ĐT - cho hay điều 32 quy định giáo viên xúc phạm nhân phẩm, thân thể học sinh có thể bị phạt lên đến mức cao nhất 30 triệu đồng không cần thiết và không khả thi, dù xuất phát từ ý tưởng tốt là có chế tài ngăn chặn bảo lực học đường.Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT chỉ đưa ra định lượng phạt nhưng không định lượng được mức độ của hình phạt ra sao và lý giải được định nghĩa “thế nào là xâm phạm”?Bản tin BizLive kể: Theo đánh giá, đầu tư nước ngoài đã đóng góp gần 20% GDP và là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển của Việt Nam với tỷ trọng khoảng 23,7% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội.... việc thu hút và chuyển giao công nghệ từ khu vực đầu tư nước ngoài còn khiêm tốn; thu hút đầu tư nước ngoài vào một số ngành, lĩnh vực ưu tiên và từ các tập đoàn đa quốc gia còn hạn chế; còn hiện tượng một số doanh nghiệp chuyển giá, trốn thuế hoặc chưa nghiêm tục thực hiện quy định về bảo vệ môi trường; hiệu quả sử dụng đất của nhiều dự án đầu tư nước ngoài chưa cao.Báo Tiền Phong kể: Trước sự việc người dân phản ánh ông Nguyễn Hoàn Khải - Trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa, Long An) ‘ra giá’ 100 triệu đồng để làm chứng minh nhân dân-hộ khẩu, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh làm rõ.Qua xác minh, ông Khải thừa nhận có nói chuyện qua điện thoại với người dân và đề cập đến số tiền 100 triệu đồng để làm chứng minh nhân dân-hộ khẩu.Tuy nhiên, ông Khải giải trình đây là lời nói qua điện thoại nhằm để người dân không làm phiền nữa, nhờ vả nữa.Bản tin VOV kể: Một vụ cháy xảy ra tại một thẩm mỹ viện tại Hà Nội làm nhiều mắc kẹt.Vào khoảng 9h ngày 4/10, một vụ cháy xảy ra tại thẩm mỹ viện tại số 16B phố Ngô Văn Sở (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến nhiều người hoảng sợ tháo chạy....theo người dân, có khoảng 3, 4 người bị mắc kẹt bên trong tầng cao của tòa nhà, được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn và không có ai bị thương.Bản tin Infonet kể: Hơn 334 tỷ USD đăng ký đầu tư vào Việt Nam: Mở rộng cửa đón luồng vốn ngoại...Tính đến tháng 8/2018, đã có 26.500 dự án FDI tại Việt Nam, vốn đăng ký hơn 334 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 184 tỷ USD. Trong đó, 58% vốn ĐTNN tập trung vào lĩnh vực chế biến, chế tạo... Tính đến tháng 8/2018, đã có 26.500 dự án FDI tại Việt Nam, vốn đăng ký hơn 334 tỷ USD, vốn thực hiện khoảng 184 tỷ USD. ĐTNN đóng góp gần 20% GDP và là nguồn vốn bổ sung quan trọng cho vốn đầu tư phát triển với tỷ trọng 23,7% trong tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội.Petro Times kể: Một vụ đánh bạc quy mô lớn vừa được Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá. 38 đối tượng bị bắt giữ, thu gần 500 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan... Hải, Kiên, Hiền đã liên hệ với Trần Văn Thái (32 tuổi, thị trấn Nho Quan) sử dụng xe ôtô 54 chỗ chở các "con bạc" ở các địa bàn Hòa Bình, Hải Phòng và Ninh Bình tại địa điểm tập kết đến nơi đánh bạc.Thế Giới Tiếp Thị kể: Mới đây, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng than nhập về Việt Nam tăng hơn 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 13,38 triệu tấn, kim ngạch cũng tăng hơn 66%, trị giá hơn 1,55 tỷ USD trong 3 quý đầu năm.Cụ thể, than là nhóm hàng nhập khẩu tăng mạnh trong 3 quý đầu năm 2018. Theo thống kê cho thấy, lượng than nhập về Việt Nam tăng hơn 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 13,38 triệu tấn, kim ngạch cũng tăng hơn 66%, trị giá hơn 1,55 tỷ USD.Báo Người Lao Động kể: Theo "Cuộc khảo sát du lịch toàn cầu" với sự tham gia ý kiến hơn 30.000 người tại Việt trên thế giới, khách Việt Nam sợ nhất mất điện thoại, trong khi du khách ở các quốc gia khác lại sợ mất ví nhất.Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific và Jetstar Group vừa chia sẻ kết quả của "Cuộc khảo sát du lịch toàn cầu" với sự tham gia ý kiến hơn 30.000 người tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới....hơn 48% người Việt Nam khi du lịch sẽ chừa chỗ túi hành lý để shopping tại điểm đến nhưng cũng có hơn 48% sẽ không mua sắm quá tay mà giữ lại những đồng lẻ cuối cùng để phòng thân. Và 1 điều bất ngờ nữa là hơn 50% người tham gia khảo sát là các bạn nữ trong độ tuổi từ 25 đến 34, sống ở TP HCM, điều này cho thấy giới trẻ đặc biệt là nữ luôn có xu hướng đi du lịch, khám phá nhiều điểm đến.Báo Lao Động kể về sai phạm tại Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri): Chi khống 13 tỉ đi nước ngoài, chỉ bị khiển trách...UBND TPSG vừa có chỉ đạo đề nghị thành lập hội đồng kỷ luật mới để xem xét lại hình thức kỷ luật đối với ông Lê Tấn Hùng (Tổng Giám đốc Sagri) vì để xảy ra sai phạm tại Sagri. Bởi hình thức kỷ luật cũ do hội đồng kỷ luật trước đó thống nhất và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ký là chưa tương xứng…