NEW YORK -- Thành phố New York sẽ truy thu TT Trump các khoản thuế mà ông Trump mang nợ khi lãnh thừa kế tài sản từ người cha quá cố, theo lời Thị Trưởng Bill de Blasio hôm Thứ Tư, một ngày sau khi báo The New York Times ấn hành bản tường trình trong đó nói rằng Trump trốn thuế 413 triệu đôla khi tài sản người cha quá cố chuyển sang tay Trump.