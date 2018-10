Chuyên Gia: Trump Bỏ TPP Là Sai Lầm Chiến Lược Lớn Nhất

WASHINGTON - Chuyên gia hàng đầu về Trung Cộng Christopher Johnson tại Center for Strategic and International Studies (hay CSIS), từng làm việc phân tích nhiều năm với CIA, tin rằng TT Trump phạm “sai lầm chiến lược lớn chưa từng thấy” trong tuần lễ đầu tiên làm việc lãnh đạo hành pháp, là ký sắc lệnh giải kết với “thương ước xuyên Thái Bình Dương – hay TPP”.Ông Johnson giải thích: TPP là cách để buộc Trung Cộng giải quyết nhiều điểm mà nay chúng ta tìm cách khiến họ điều chỉnh, bằng thuế.TPP là thành quả chính sách dấu ấn của chính quyền Obama, nhưng ông Trump mô tả là “tai hại” khi tranh cử TT.Trong cuộc phỏng vấn dành cho chủ nhiệm chương trình “Intelligence Matters” và cộng tác viên phân tích an ninh của CBS là Michael Morrell, chuyên gia Johnson nhận định: giới chức Trung Cộng cao cấp đang thảo luận mở rộng thị trường khi nhận biết Nhật là thế lực kinh tế tỏ quan tâm nghiêm chỉnh với TPP, nhưng rồi quay đi, và đó là lý do Beijing không xúc tiến trong vài năm tiếp theo.Ông tiên đoán đối đầu mậu dịch còn leo thang trong khi quan hệ kinh tế Mỹ-Hoa đóng vai trò như là đệm, là lực tạo ổn định. Ông cho hay: Trung Cộng là đối phương hay thỏa hiệp có thể đạt tới tùy thuộc 2 yếu tố chính - (1) là khiếm ngạch mậu dịch có thể giải quyết theo hướng 2 bên hài lòng, và (2) là cuộc tranh đấu để chế ngự “kinh tế trí tuệ của thế kỷ 21” tìm thấy thế cân bằng.Tiến trình đáng lẽ diễn ra từ thời Clinton, và nay đang tiến nhanh hơn với TT Trump.