New Zealand: Người Nhập Cảnh Phải Giao Mật Mã Các Thiết Bị

Khoảng đầu tháng 10/2018, Cơ quan hải quan New Zealand được trao quyền yêu cầu hành khách nhập cảnh tại các phi trường, hải cảng cung cấp mật mã truy cập vào thiết bị điện tử nếu nghi ngờ vi phạm quy định.Nếu hành khách từ chối cung cấp mật mã điện thoại hay tablet, một khoản phạt 5,000 NZD (tương đương 3,300 USD) sẽ được áp dụng. Theo quy định hiện hành, hải quan phi trường, hải cảng có thể khám xét laptop hay điện thoại của khách, nhưng với Luật Hải quan 2018 có hiệu lực từ đầu tháng 10/2018, hành khách bắt buộc phải đưa ra mật mã của mình.Cụ thể, trong luật có viết: “Cán bộ hải quan có quyền yêu cầu người sở hữu thiết bị phải cung cấp truy cập tới các thông tin hoặc trợ giúp hợp lý và cần thiết để truy cập tới thiết bị đó”. Quyền truy cập này bao gồm đoạn mã, mật mã, và các khóa được mã hóa, hay bất kỳ thông tin liên quan cho phép truy cập vào thiết bị điện tử. Hải quan sẽ có quyền sao chép, bên cạnh việc xem xét, dữ liệu có trên thiết bị, cũng như tịch thu cho điều tra sâu hơn. Đương nhiên, nhân viên chức trách cần có nguyên nhân hợp lý giải trình cho việc làm của mình.Luật pháp của mỗi quốc gia lại có quy định dành riêng cho hải quan và cảnh sát phi trường, hải cảng đối với thiết bị kỹ thuật số. Ở Mỹ, kể từ sau vụ khủng bố 11/09/2001, nhân viên phi trường, hải cảng Mỹ có thể kiểm tra dữ liệu trên các thiết bị vật lý như điện thoại và laptop, nhưng không thể truy cập dữ liệu được lưu trữ trên cloud. Kể từ đầu năm 2018, mật mã có thể sẽ được yêu cầu cung cấp khi nhập cảnh vào Mỹ, nhưng ngay sau khi việc kiểm tra kết thúc, mật mã sẽ bị xóa hoặc phá hủy ngay lập tức. Tương tự như Mỹ, cán bộ hải quan New Zealand cũng không thể tiếp cận thông tin không được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị, và trả lại thiết bị không bị hỏng hóc sau khi kiểm tra, trừ khi tìm được bằng chứng phạm pháp.Hàng năm, các quốc gia có số lượng lớn hành khách đến thăm New Zealand tới từ Úc, Trung Quốc, Mỹ và Anh... với mục tích du lịch hay thăm bạn bè và người thân. Trong đó, du khách Trung Quốc đang dần chiếm lĩnh thị trường với dự đoán mức chi tiêu tới 4.3 tỷ NZD trong vòng 5 năm tiếp theo, chiếm hơn nửa nguồn thu du lịch của đảo quốc.Nguoivietphone.com.