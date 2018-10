Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần

Trong Lễ Húy Nhật.

Westminster (Bình Sa) --Tối Chủ Nhật 30 tháng 9 năm 2018, tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California đã long trọng tổ chức Lễ húy nhật Đức Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa Trần Hưng Đạo.Tham dự buổi lễ có: Bà qủa phụ cố Trung Tướng Chung Tấn Cang, qúy Niên trưởng cùng các chiến hữu và gia đình hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, về quan khách có qúy vị Tổng Hội Trưởng, Hội Trưởng thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Cảnh Sát Quốc Gia, các cơ quan truyền thông.Chủ tọa buổi lễ do HQ. Trung Tá Võ Văn Huệ.Điều hợp chương trình tổng quát HQ. Vũ Đình Thọ.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do HQ. Đinh Quang Truật phụ trách.Sau đó HQ. Trương Văn Song lên giới thiệu thành phần tham dự.Tiếp theo, HQ. Phạm Lăng, Hội Trưởng hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người tham dự, ông nói: “...Đức Trần Hưng Đạo (THĐ) được dân tộc Việt Nam tôn vinh như một vị Thánh, vì Ngài không những là một thiên tài quân sự lỗi lạc đã 3 lần chiến thắng giặc Nguyên, giữ vững nền độc lập cho nước nhà, nhưng trên tất cả, Ngài là một người tận trung yêu nước, sẵn sáng dẹp bỏ thù riêng, hy sinh cả cuộc đời cho sự tồn vinh của dân tộc.Do đó, nên sau khi Ngài mất vào ngày 20 tháng 8 âm lịch năm 1300 Ngài được vua Trần Anh Tôn truy tặng danh hiệu “Thái Sư Thượng Phu, Thượng Quốc Công, Nhân Vũ Hưng Đạo Vương, Bình Bắc Đại Nguyên Soái, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.” Nhân dân Việt Nam tin tưởng Ngài đã hiển Thánh nên thân mật gọi Ngài là Đức Thánh Trần. Dân chúng đặt ngài ngang hàng với Thánh Mẩu Liễu Hạnh, nên có câu tục ngữ: “Tháng 8 giỗ Cha, tháng 3 giỗ Mẹ.”...Vì tất cả những lý do trên, Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa rất hãnh diện tôn vinh Ngài là Thánh Tổ, một vị Thánh khi sống chỉ biết có nước mà không biết có nhà, bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm để bảo vệ Tổ Quốc. Một vị Thánh văn võ song toàn.Khi sống có cơ hội để làm vua một nước, nhưng Ngài đã từ chối ngai vàng, chỉ một lòng vì dân, vì nước. Từ tấm gương sáng ngời đó HQVNCH đã luôn cố gắng noi theo gương Thánh Tổ của mình để trong chiến đấu họ đã đặt Tổ Quốc- Danh Dự - Trách Nhiệm lên hàng đầu, với châm ngôn vì dân mà hy sinh, vì Tổ Quốc mà chiến đấu…...”Nguyện cầu Đức Thánh Tổ hộ trì cho con dân Việt Nam biết thương yêu nhau, cùng đoàn kết và sẵn sàng hy sinh mọi sự, để tiếp tục đấu tranh dành lại quyền làm chủ đất nước từ tay bạo quyền cộng sản Việt Nam và luôn vững bền trong công cuộc đấu tranh chống họa ngoại xâm.Sau đó là lễ rước tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo vào an vị trên bàn thờ theo lễ nghi cổ truyền. Sau khi an vị Ban tổ chức kính mời các Niên Trưởng, qúy vị đại diện các hội đoàn đoàn thể lên làm lễ dâng hương, trong lúc nầy ba hồi chiêng trống được gióng lên và mọi người niệm hương cầu nguyện. Trong giờ phút thiêng liêng, HQ. Đinh Quang Truật đã đọc lời “Hịch Tướng Sĩ.” Trong đó có những đoạn:“Nay ta chọn lọc binh pháp các nhà hợp thành một quyển, gọi là Binh thư yếu lược. Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thần tử; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo thì trọn đời là nghịch thù.Vì sao vậy? Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa? Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta...“Ta đây, ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm-tức rằng chưa được sả thịt lột da của quân giặc, dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa, thì cũng đành lòng. Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh-quyền, cũng đã lâu ngày, không có áo thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho ăn, quan còn nhỏ thì ta thăng thưởng, lương có ít thì ta tăng cấp, đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lúc hoạn-nạn thì cùng nhau sống chết, lúc nhàn-hạ thì cùng nhau vui cười, những cách cư-xử so với Vương công Kiên, Đường Ngột Ngại ngày xưa cũng chẳng kém gì…..”Nghi thức lễ Húy Nhật kết thúc, ban nghi lễ tiễn đưa Quốc Kỳ, Thánh Kỳ, Quân Kỳ và tôn tượng Đức Thánh Trần về vị trí cũ.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và các chiến hữu trình diễn, mở đầu với bản hợp ca “Hải Quân Hành Khúc” và “Tiếng Sóng Vân Đồn” do ban hợp ca Hải Quân Cửu Long trinh diễn.Kết thúc chương trình với phần dạ vũ.