Duke Nguyễn Tranh Cử Chức Vụ Cảnh Sát Trưởng Quận Cam: Cơ Hội Vàng Của Cộng Đồng Gốc Việt

Đoàn HưngVào tối Thứ Sáu 28/09/2018, tại tư gia của nữ bác sĩ Mai Khanh Trần đã có buổi tiệc gây quĩ cho ứng cử viên Duke Nguyễn, sẽ tranh cử vào chức vụ Cảnh Sát Trưởng Quận Cam trong kỳ bầu cử 6 tháng 11 sắp tới. Khi được nghe những gì mà ông Duke Nguyễn trình bày về kinh nghiệm bản thân, và những điều sẽ làm nếu đắc cử, nhiều người đã nhận xét rằng đây là một cơ hội lịch sử bằng vàng cho cộng đồng Người Việt Quận Cam, nhưng đến nay ít có người biết đến để ủng hộ.Vì sao đây là “cơ hội vàng” cho cộng đồng Người Việt Quận Cam? Ít ai biết rằng Quận Cam là county lớn thứ 5 của Hoa Kỳ về mặt dân số, và có thành phần dân cư vô cùng đa sắc tộc, đa văn hóa. Cũng ít có ai biết ngân sách cho cảnh sát chiếm đến 80% ngân sách của Quận Cam. Ở một địa bàn mà khuynh hướng đa sắc tộc đang tăng mạnh mẽ, nhưng Quận Cam rất hiếm hoi có một cảnh sát trưởng là người thuộc cộng đồng thiểu số. Đến tháng 3/2019 sẽ là cột mốc 130 năm cảnh sát trưởng Quận Cam không phải là một người thuộc các cộng đồng thiểu số! Hiện nay, Duke Nguyễn là một trong hai ứng cử viên, và là ứng cử viên thuộc cộng đồng thiểu số. Nếu có được đủ sự ủng hộ của cộng đồng gốc Việt và các cộng đồng sắc tộc khác, Duke Nguyễn và các cộng đồng thiểu số Quận Cam có thể cùng nhau làm nên lịch sử.Duke Nguyễn là con của một sĩ quan quân lực VNCH. Năm 1979, ông cùng gia đình vượt biên sang Mã Lai, rồi được định cư tại Hoa Kỳ vào năm 1981. Duke Nguyễn là cư dân của Quận Cam kể từ ngày đặt chân đến Mỹ. Ông hãnh diện là một cư dân, một người chồng, một người cha của hai đứa trẻ ở Quận Cam.Duke Nguyễn đã có đến 26 năm kinh nghiệm phục vụ trong ngành cảnh sát. Duke Nguyễn khởi đầu từ năm 1992 tại Sở Cảnh Sát Quận Cam, và sau đó là 22 năm làm việc cho sở cảnh sát Los Angeles, một trong những khu vực được cho là thử thách nhất của ngành cảnh sát của tiểu bang Cali. Duke Nguyễn đã phục vụ trong nhiều ban ngành cảnh sát khác nhau, từ tuần tra, phòng chống tội phạm, điều tra những án mạng giết người, cho đến hiện nay là thám tử cao cấp trong Văn Phòng Biện Lý Quận Los Angeles. Duke Nguyễn kể rằng ông đã 10 năm tuần tra ở thành phố Compton, khu vực nổi tiếng về tội phạm của Los Angeles. Trên thân thể của ông vẫn còn sẹo của những thương tích do bị bắn trong khi thi hành nhiệm vụ. Duke Nguyễn cũng tham gia vào những vụ điều tra về cảnh sát nổ súng, kỳ thị, điều tra những vụ chính quyền sử dụng ngân quĩ sai mục đích, hối lộ, tham nhũng, các vụ án rửa tiền… Trong quá trình đối mặt với những mặt trái cuả công lý như vậy, Duke Nguyễn đã suy nghĩ đến việc trở lại phục vụ cộng đồng cư dân Quận Cam trong vai trò cảnh sát trưởng. Trong vai trò đầy quyền lực này, ông có thể sửa chữa những sai lầm có hệ thống đã tồn tại từ lâu trong ngành cảnh sát Quận Cam, đặc biệt là vấn đề tham nhũng, hối lộ và kỳ thị sắc tộc.Với 22 năm làm việc tại một sở cảnh sát lớn mạnh như Quận Los Angeles, Duke Nguyễn nhận ra rằng sở cảnh sát Quận Cam cần phải được cải tổ mạnh để trở nên minh bạch, hiệu quả, bình đẳng hơn. Theo ông, mặc dù cảnh sát trưởng phục vụ cho tất cả cộng đồng cư dân, nhưng có rất nhiều việc cần làm, để giúp đỡ các cộng đồng thiểu số có tiếng nói hơn, trong đó có cộng đồng gốc Việt. Ra đi từ một xứ sở độc tài công an trị, người Việt mình ít có thói quen sử dụng quyền hạn của người đóng thuế đối với cảnh sát. Có một cảnh sát trưởng là người sắc tộc, tiếng nói của các cộng đồng thiểu số chắc chắn sẽ được chú ý đến hơn. Nếu đắc cử vào vị trí cảnh sát trưởng, Duke Nguyễn sẽ cho mở những văn phòng liên lạc (liaison office) để tiếp xúc với cộng đồng Việt và các cộng đồng thiểu số khác, tạo ra sự cảm thông giữa cảnh sát và cư dân.Tình trạng tham nhũng, hối lộ của cảnh sát Quận Cam hiện nay đang ở mức báo động. Những vụ tham nhũng mới bị phanh phui đang làm xói mòn niềm tin của cư dân vào cảnh sát. Là một người có kinh nghiệm lâu năm trong các vụ điều tra tham nhũng, hối lộ, Duke Nguyễn biết những việc cần làm để cải tiến hệ thống cảnh sát Quận Cam trở nên minh bạch hơn, sử dụng đồng tiền thuế của người dân hợp lý hơn.Nhà tù cũng là một lĩnh vực cần được cải tiến của Quận Cam. Hiện nay có khoản 6,000 người tù được giam giữ tại Quận Cam. Nhiều tù nhân ở Quận Cam bị đối xử không đúng với qui định của pháp luật. Một thống kê đã chỉ ra rằng 44% cái chết trong trại giam tại Quận Cam là hoàn toàn có thể ngăn ngừa được, nếu các trại tù được trang bị tốt hơn, tổ chức chặt chẽ, chuyên nghiệp hơn.Tình trạng người vô gia cư cũng là vấn đề nhức nhối của Quận Cam. Và vấn đề sức khỏe tâm thần của người vô gia cư cũng đang trở thành một vấn đề xã hội. Trong vai trò cảnh sát trưởng, Duke Nguyễn có kế hoạch giảm bớt tình trạng vô gia cư này với sự kết hợp của nhiều ban ngành, và với lòng từ bi bác ái.Bác sĩ Mai Khanh Trần - người đứng ra tổ chức buổi tiệc gây quĩ cho Duke Nguyễn - kể chuyện rằng bà biết Duke Nguyễn qua những lần cùng đón con ở trường học. Theo bà, Duke Nguyễn là một người cha gương mẫu, một cảnh sát viên tận tâm, dày dạn kinh nghiệm và trong sạch. Đây là một mẫu người lý tưởng để được bầu vào vị trí Cảnh Sát Trưởng Quận Cam, để cải tiến cơ quan quyền lực này theo một chiều hướng tốt đẹp hơn, phục vụ các cộng đồng thiểu số tốt hơn. Nếu cộng đồng người Việt Quận Cam ý thức được tầm quan trọng của vị trí này, hãy tham gia đi bầu thật đông, và hãy bỏ phiếu cho Duke Nguyễn.Hơn thế nữa, Duke Nguyễn vẫn cần có thêm sự ủng hộ của các cộng đồng sắc tộc khác. Do đó, việc ủng hộ tài chính cho chiến dịch tranh cử của Duke Nguyễn là rất quan trọng, để ông có thể tiếp cận đến cử tri của cộng đồng bạn. Bác sĩ Mai Khanh nói rằng chỉ cần mỗi người trong gần 200,000 người Việt ở Quận Cam đóng góp $5 cho quĩ tranh cử của Duke Nguyễn, chúng ta có thể cùng nhau làm nên lịch sử.Cơ hội lịch sử lần đầu có một cảnh sát trưởng Quận Cam gốc Việt đang nằm trong tầm tay của Người Việt tại thủ đô của Người Việt Tị Nạn.Mọi đóng góp cho chiến dịch tranh cử Duke Nguyễn có thể thực hiện trên trang mạng: www.nguyenforsheriff.comMọi thắc mắc về chiến dịch tranh cử Duke Nguyễn, xin liên lạc:Duke Nguyen for Sheriff 2018Phone: 714.718.1891Address: 17602 17th Street, Suite 102-339 Tustin CA 92780Email: duke@nguyenforsheriff.com