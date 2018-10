Đấu Giá Thư Einstein: Không Có Thượng Đế, Kinh Thánh Chỉ Là Tuyển Tập Các Chuyện Thô Sơ

NEW YORK -- Một lá thư viết tay của Albert Einstein trong đó ông ghi những suy nghĩ riêng về Thượng Đế, tôn giáo và cuộc tìm kiếm ý nghĩa sẽ bán đấu giá tại New York, trị giá lên tới khoảng 1.5 triệu đôla, theo công ty đấu giá Christie's hôm Thứ Tư.Thư do Einstein viết tay một năm trước khi từ trần năm 1955.Einstein viết bằng tiếng Đức từ Princeton, New Jersey gửi tới triết gia Đức Eric Gutkind.Einstein, nổi tiếng về lý thuyết tương đối đã ứng dụng cho nhiều công trình khoa học trong thế kỷ 20 và 21, có tên đồng nghĩa với thiên tài, viết:“Chữ Thượng Đế với tôi không là gì cả, chỉ trừ sự bày tỏ và là sản phẩm của sự yếu đuối của con người. Kinh Thánh Bible chỉ là một tập hợp các truyện kể đáng kính, nhưng khá là huyền thoại thô sơ.“Không có diễn dịch nào, cho dù vi tế tới đâu, có thể làm tôi thay đổi suy nghĩ này.”Lá thư dài 1 trang rưỡi sẽ đấu giá ngày 4 tháng 12/2018, dự kiến sẽ tới giá từ 1 triệu tới 1.5 triệu đôla, theo công ty đấu giá Christie's.Thư này trước đó đã bán đấu giá năm 2008, do một nhà sưu tập tư nhân mua với giá $404,000.Peter Klarnet, chuyên gia về sách và bản thảo trong công ty đấu giá Christie's, nói rằng thư của Einstein là “một trong những tuyên bố khẳng định về cuộc tranh luận giữa tôn giáo và khoa học.”