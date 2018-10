Thị Trưởng New York: Sẽ Truy Thu Thuế Trump Nợ

NEW YORK -- Thành phố New York sẽ truy thu TT Trump các khoản thuế mà ông Trump mang nợ khi lãnh thừa kế tài sản từ người cha quá cố, theo lời Thị Trưởng Bill de Blasio hôm Thứ Tư, một ngày sau khi báo The New York Times ấn hành bản tường trình trong đó nói rằng Trump trốn thuế 413 triệu đôla khi tài sản người cha quá cố chuyển sang tay Trump.Thị Trưởng de Blasio nói rằng không chỉ truy thu tiền thuế trốn được, mà còn sẽ các khoản tiền phạt dân sự nghiêm trọng phải thu về cho thành phố và cho tiểu bang, nếu đúng là Donald Trump nợ thuế thành phố và tiểu bang.Sau khi báo NYT loan tin Trump trốn thuế hàng trăm triệu đô dựa vào khảo sát 100,000 tài liệu về thuế của gia đình Trump, Sở Thuế và Tài Chánh tiểu bang New York nói là sẽ điều tra chuyện trốn thuế này.James Gazzale, phát ngôn nhân Sở Thuế và Tài Chánh tiểu bang New York, nói rằng Sở sẽ điều tra cẩn trọng tất cả các khám phá của báo NYT.Thị trưởng nói thành phố sẽ hợp tác với giới chức thuế tiểu bang trong cuộc điều tra.