500 GS Luật: Kavanaugh Không Xứng Vào TCPV; 3 Nghị Sĩ CH: Chống Trump Bình Luận GS Ford; Thư Viết Tay Năm 1983 Của Kavanaugh Tính Trước Việc Tổ Chức Tiệc Rượu Ồn Ào, Bạo Động

NEW YORK - Trong 1 thư viết tay năm 1983 của ứng viên TCPV Kavanaugh đăng báo New York Times ngày Thứ Ba 2-10, chính Kavanaugh báo trước nhóm bạn định hội họp vui chơi tại Ocean City nên thông báo hàng xóm rằng họ sẽ gây huyên náo, và say sưa đến mức có thể “sinh chuyện”.Kavanaugh đã nhận thư viết tay về “Beach Week” là của mình – ông thông báo qua luật sư “Đây là ghi chú tôi viết để tổ chức Beach Week vào mùa Hè 1983” và từ chối bình luận, theo tường thuật của HuffPost.Kavanaugh và các bạn thuê 1 căn condo để vui chơi, mời các bạn nữ và khẩn khoản mời họ lưu lại.Cuối thư là chữ ký “FFFFF, Bart”. 1 tập sách của bạn học là Mark Judge nêu tên Bart O’Kavanaugh – trong buổi điểu trần tại ủy ban pháp chế Thượng Viện, ứng viên Kavanaugh từ chối xác nhận “Bart O’Kavanaugh” có phải là ông.Tính đến sáng Thư Tư, cuộc điều tra các tố giác tấn công tình dục chống lại ông Kavanaugh FBI đã tiếp xúc hơn 40 người, gồm các bạn của 2 nhân vật chính.FBI được trông đợi hoàn tất trong ngày Thứ Tư cuộc điều tra về các tố giác của bà Ford và bà Ramirez – nhưng, các nguồn thân cận xác nhận: FBI chưa tiếp xúc hàng chục người là nhân chứng xác nhận, hay nhân chứng đạo hạnh. Trên 20 cá nhân biết Ramirez hay Kavanaugh tố Kavanaugh “khoe của” khi học trường Yale chưa được FBI nghe, tuy họ muốn tiếp xúc điều tra viên.Người tố cáo thứ 3 là Julie Swetnick chưa được FBI phỏng vấn, theo luật sư của bà.Mặt khác, báo Washington Post cho hay: Tim Gaudette và Chris Garrett là bạn cùng lớp thời trung học của Kavanaugh đã được FBI phỏng vấn – NBC xác nhận tin này.Trong khi đó, tổ luật sư đại diện GS Ford thông báo FBI “điều tra là không đầy đủ nếu không hỏi chuyện bà Ford” – thư gửi giám đốc FBI và cố vấn FBI Dana Beonte ghi “Đã 5 ngày từ khi ủy ban pháp chế Thượng Viện và Bạch Ôc giao cho FBI điều tra các tố giác của thân chủ của chúng tôi là GS Ford – sẽ là không đầy đủ nếu FBI điều tra thấu suốt các tố giác của GS Ford mà không phỏng vấn bà ấy, ông Kavanaugh và các nhân chứng đã được nêu tên”.FBI từ chối bình luận.Trong lúc FBI điều tra các tố giác chống lại ứng viên TCPV của TT Trump, NS Bob Booker (DC-New Jersey) hô hào “Bỏ Kavanaugh để cứu xét ứng viên khác, dù Kavanaugh vô tội hay có tội”. Mấy ngày trước, ông tán đồng ý kiến cho FBI điều tra – trong lúc công chúng đồn đoán FBI có thể kết thúc điều tra bất cứ ngày nào, ông Booker phát biểu hôm Thứ Ba “Đã quá muộn với Kavanaugh”. Theo ông, sự khả tín của Kavanaugh đã được trắc nghiệm tại ủy ban pháp chế, và sự mất kềm chế đã bộc lộ trong buổi điều trần.Là nhân vật được trông đợi sẽ tranh cử TT năm 2020, ông Booker nhấn mạnh tại nghị trường Capitol Hill hôm Thứ Ba “Vấn đề không là có tội hay vô tội, không là xét xử - chúng ta chưa có đủ nghi vấn để không tiến tới việc cứu xét ứng viên khác sao ?”, theo tường thuật của Fox News.Nhà báo cho hay: NS Booker phản đối ứng viên Kavanaugh từ đầu, trước khi các tố giác tấn công tình dục nổi lên – trong 1 buổi họp báo Tháng 7, ông tuyên bố “hậu thuẫn Kavanaugh là tội lỗi”. Ông giải thích: không có chỗ cho những ai đứng bên lề, phải chọn không tham gia phe tà hay chống lại nó.Liên quan đến ứng viên TCPV Kavanaugh, một bản tin khác cho biết rằng báo địa phương Daily Caller đưa tin: Nhóm Young Conservatives of Texas (YCT) tập họp biểu tình hậu thuẫn ứng viên Kavanaugh tại khuôn viên của University of Texas hôm Thứ Ba – đụng độ phát sinh khi phe chống xông tới, giựt xé bảng khẩu hiệu.Video đưa lên mạng cho thấy cảnh 1 cuộc đối đầu khác khi đám đông bao quanh những người ủng hộ Kavanaugh.Chủ tịch YCT Saurabh Sharma nói: có thể thông cảm với bà Ford, nhưng tin vào tiến trình pháp lý công chính – ông Sharma xác quyết: để gìn giữ công lý, văn hóa của “vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội” là quan trọng như tiến trình pháp lý để bảo đảm nguyên tắc căn bản ấy.Phe biểu tình hô lớn “Chúng tôi tin các nạn nhân”.Cảnh sát cho hay: 1 người tìm cách giựt mũ của 1 sinh viên mang dòng chữ “Make America Great Again” là khẩu hiệu của TT Trump.Phóng viên báo tin: cảnh sát không phản ứng.Tại 1 buổi vận động tranh cử của ứng viên CH tối Thứ Ba, TT Trump tỏ ý hoài nghi về điều trần của GS Christine Blasey Ford tại ủy ban Thượng Viện và chế giễu bà Ford đã không giải đáp nghi vấn: bằng cách nào đến dự tiệc họp bạn, và tại đâu bà bị Kavanaugh tấn công tình dục.NS Jeff Flake (CH-Arizona) đã lên tiếng phản bác qua NBC - ông Flake nhấn mạnh “Không có thời gian và nơi chốn cho phát biểu như thế. Thảo luận chuyện nhậy cảm tại 1 sinh hoạt chính trị là không đúng. Chỉ là không đúng. Tôi muốn ông ấy không làm thế”.Ngoài ông Flake, 1 nghị sĩ cùng đảng CH chưa quyết định bỏ phiếu biểu quyết thuận với Kavanaugh là bà Susan Collins, đã nói qua CNN “đơn giản là sai” nhưng không cho biết ảnh hưởng thế nào với bà.Tin của Yahoo News là 2 NS Collins, Mukowsky phát biểu tương tự đồng viện Flake.Trong khi đó, FBI chưa kết thúc điều tra, nhưng thủ lãnh CH Thượng Viện Mitch McConnell tuyên bố hôm Thứ Ba: sẽ tổ chức biểu quyết tại hội nghị khoáng đại Thượng Viện trong tuần này, dù kết luận của FBI là thế nào.Phóng viên CNN đưa tin: nghị sĩ độc lập thân phe DC của tiểu bang Maine là Angus King phát biểu “Tuyên bố của Trump làm tôi cảm thấy bệnh”.Theo phân tích gia của CNN, cuộc đả kích GS Ford của ông Trump làm công việc của NS McConnell trở nên gay go hơn, vì ông không thể để mất 1 phiếu ủng hộ Kavanaugh khi đảng CH chiếm 51 ghế Thượng Viện.Quy mô điều tra của FBI chưa được biết, nhưng FBI đã phỏng vấn người tố cáo thứ 2 là Deborah Ramirez và 3 người mà GS Ford chỉ danh là đã chứng kiến hành vi tấn công tình dục của Kavanaugh.Ngoài ra, NS McConnell khẳng định “biên bản về cuộc điều tra của FBI sẽ không được công bố, chỉ các NS được xem” trong khi NS Chuck Schumer, thủ lãnh phe DC, đòi phổ biến cho công chúng biết.1 số nghị sĩ CH, như NS John Cornyn (Texas) và Lindsey Graham (South Carolina) yêu cầu công bố 1 phần thẩm định của FBI, vì các tố giác chống Kavanaugh đã là công khai.Ngoài ra, bản tin hôm Thứ Tư của báo HuffPost cho biết rằng hơn 500 giáo sư luật từ gần 100 trường luật trên khắp Hoa Kỳ đã cùng ký tên trong một lá thư gửi tới Thượng Viện Hoa Kỳ nói rằng tính khí bốc đồng mà ứng viên Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh biểu lộ hôm Thứ Năm tuần trước khi ông điều trần trước Ủy Ban Pháp Chế Thượng Viện cho thấy ông không đủ phẩm chất để ngồi vào tòa án cao nhất của quốc gia.