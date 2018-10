NY Times: Trump Từng Muốn Chiếm Gia Tài Của Người Cha; Trump Giận Dữ, Tố Cáo Bài Báo NY Times Là Ấu Trĩ, Nhàm Chán

NEW YORK - Donald Trum tìm cách tái biên di chúc của thân phụ - ông Fred Trump sợ Donald “lột” đế quốc gia đình để cứu vãn đế quốc của riêng mình, theo 1 cuộc điều tra rộng lớn của New York Times.Bài viết về phương cách khai thuế của NYT cho hay: Donald Trump tìm cách tu chính di chúc (trong thập niên 1990) để ông là người duy nhất thừa kế tài sản của cha và bảo vệ các chủ nợ của mình. Ông bố 85 tuổi vào lúc ấy được yêu cầu ký tuy chưa được xem văn bản – ông nhờ con gái Maryanne Trump Barry xem bản thảo di chúc ấy, và sau đó 1 chánh án nhận xét “Văn bản này không thoát qua trắc nghiệm mùi”.Nên tổ luật sư của ông Fred thảo di chúc mới, không cho phép Donald là người thừa kế duy nhất.NYT đã tra cứu 1 số tờ khai thuế và hồ sơ tài chính, và nhận thấy Donald nhận được ít nhất 413 triệu MK từ thân phụ (tính theo thời giá hiện nay).Từ khi 3 tuổi, Donald đã có lợi tức 200,000/năm từ đế quốc của cha – khi 8 tuổi, Donald đã là triệu phú. Ở tuổi trên 40 và trên 50, nguồn lợi này là trên 5 triệu/năm.Cơ quan thuế của tiểu bang New York thông báo cho Business Insider biết: đang xét lại các tố giác gian lận thuế.Hôm Thứ Tư, TT Trump đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với tường trình của báo New York Times rằng ông đã nhận ít nhật 413 triệu đô la từ thân phụ của ông nhiều thập niên trước, phần lớn trong đó thông qua những khoản thuế đáng nghi ngờ, gồm gian lận hoàn toàn.Trump cáo buộc tờ báo về “việc làm rất ấu trĩ, nhàm chán và thường đụng tới tôi.”