GS Tiến Sĩ, Nghiện, Thịt Heo, Trộm, Du Học, Xe Hơi...

Xuân NiệmCó phải Việt Nam đang thiếu Giáo sư Tiến sĩ? Hay là quá dư? Có phải Việt Nam đang thiếu nhà phát minh khoa học? Hay thiếu tài năng để tranh Giải Nobel?Báo Đảng CSVN nêu chuyện lạ: Thiếu giáo sư tiến sĩ ngành quy hoạch.Thế là, nhà nước “Loay hoay” đi tìm người tài...Sáng 24/9, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, ông Sử Ngọc Anh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. SG than rằng: “Đội ngũ làm quy hoạch của TP. Hồ Chí Minh không nhiều. Vừa qua, chúng tôi làm 2 - 3 quy hoạch nhưng đều thất bại. Đội ngũ giáo sư, tiến sĩ làm về quy hoạch rất ít. Nếu địa phương phải làm quy hoạch của tỉnh phù hợp quy hoạch quốc gia, vùng thì lấy đâu nhân sự để làm”. Đúng là buồn thật! Ba lần làm quy hoạch mà thất bại thì ai mà không buồn và buồn nhất là khi mà TP. Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, có chính sách thu hút người tài từ rất sớm, là thành phố năng động nhất Việt Nam mà “rất ít” giáo sư, tiến sĩ làm về quy hoạch...Bản tin Zing kể chuyện tuổi trẻ bị làm hỏng: Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vừa cho hay trung tâm đang điều trị cho 2 nam thanh niên nghiện bóng cười.Gần nhất là sinh viên Lê Quang Liên (đã đổi tên, 21 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng tổn thương thần kinh, tổn thương tủy sống, tê bì hai chân.Báo Đầu Tư kể: Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2018, Việt Nam nhập cảng 19.581 tấn thịt heo, trị giá hơn 22,2 triệu USD, chủ yếu từ các thị trường chính như Hoa Kỳ, Ba Lan.... thịt heo Hoa Kỳ đang chịu áp lực giảm giá rất lớn từ “cuộc chiến” thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc, người chăn nuôi heo tại Hoa Kỳ đang phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ lớn vì mất đi một thị trường tiêu thụ lớn là Trung Quốc.Năm 2017, khoảng 27% sản lượng thịt heo của Hoa Kỳ được xuất cảng ra nước ngoài, trong đó, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn thứ hai xét về khối lượng nhập cảng.Báo Thanh Niên kể: Anh Phương Mạnh Linh (42 tuổi, trú tại KĐT Vinhomes Times City, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) cho biết, ngày 29.9, gia đình có ký hợp giúp việc với chị Bùi Thị H. (29 tuổi, quê tại xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) thông qua văn phòng cung ứng người giúp việc.Đến tối 30.9, chị H. nói là đi ra ngoài đổ rác rồi tuyệt nhiên không quay lại. Linh tính chuyện chẳng lành, gia đình gọi điện cho chị H. thì không nhấc máy, kiểm tra đồ đạc thì tá hỏa phát hiện con lợn đất tiết kiệm của con gái, chiếc Ipad Pro cùng chiếc đồng hồ Rolex đã “không cánh mà bay”.VOV ne6uc âu hỏi: Vì đâu người Việt cho con đi du học tăng?Chưa tin tưởng đại học trong nước, người Việt cho con đi du học tăng. Điều này đòi hỏi cần hình thành, đầu tư cho trường đại học chất lượng cao....Theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu, hiện nay tình trạng người dân cho con đi du học nước ngoài tăng là do họ chưa thực sự tin tưởng vào chất lượng giáo dục ĐH ở trong nước. Vì vậy, trong Dự thảo sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục ĐH cần quan tâm đến việc hình thành, đầu tư cho trường ĐH chất lượng cao nhằm thu hút sinh viên từ các nước trên thế giới đến nước ta học tập cũng như giảm thiểu số lượng học sinh, sinh viên ở trong nước ra nước ngoài học tập.Báo Pháp Luật kể chuyện sách giáo khoa siêu lợi nhuận: Là một người thầy trong ngành với 38 năm đứng lớp, ông Lý Thành Hưng (phường 11, quận Phú Nhuận) khẳng định xuất bản SGK là một siêu lợi nhuận. Hằng năm phụ huynh bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng để mua SGK cho các em. Thế mà sách không được dùng lại là không ổn.“Điền từ, không điền vào SGK thì điền vào đâu, nối câu, không nối vào sách thì nối vào đâu?" - ông Hưng đặt câu hỏi.Báo Hải Quan kể: Ngành hàng phụ tùng ô tô xuất siêu gần 700 triệu USD.Không chỉ nhập cảng linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất, lắp ráp trong nước, mỗi năm các nhà máy ở Việt Nam cũng sản xuất xuất cảng phụ tùng ô tô trị giá hàng tỷ USD.Báo Dân Việt kể chuyện ông giáo tán nữ sinh viên: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đã nêu lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Hùng Cường......Kết luận có ba nội dung, cụ thể như sau:Thứ nhất, thông tin phản ánh về ứng xử của giảng viên (GV) Nguyễn Hùng Cường và người học. Theo kết luận cho đến thời điểm hiện nay, với những thông tin được cung cấp tới tổ công tác hiện chưa có đủ cơ sở cho rằng GV Nguyễn Hùng Cường đã quan hệ với nữ sinh khoa luật và làm sinh viên này mang thai hay đe dọa gạ tình với các sinh viên nữ trong khoa như thông tin trên mạng xã hội.Tuy nhiên, có cơ sở để cho rằng GV Nguyễn Hùng Cường đã chủ động nhắn tin với các sinh viên nữ trong khoa, trong đó các nội dung tin nhắn có thể hiện cách ứng xử chưa đúng mực.Báo Nhân Dân kể: Trong chín tháng đầu năm, hơn 102 nghìn lao động Việt Nam đã đi làm việc ở nước ngoài, đạt 92,64% kế hoạch năm. Trong số này có gần 37 nghìn lao động nữ.Đây là thông tin được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) công bố ngày 2-10.Cơ quan này cho hay, riêng trong tháng 9, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9-2018 là 16.080 lao động (5.626 lao động nữ).Các thị trường thu hút nhiều lao động nước ta là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc.