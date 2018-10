Thư Kêu Cứu



từ dương cầm thủ Nguyễn Quang Hồng Ân

xin tỵ nạn gửi từ Đức



Hình sự hóa tỵ nạn chính trị để trục xuất về Việt Nam .

Kính thưa Quý vị,

Tôi là Nguyễn Quang Hồng Ân, 19 tuổi, hiện đang học năm thứ 3 Đại học Âm nhạc tại Đức quốc.

Trên đường đi trình diễn và tham dự các kỳ thi Piano Quốc tế tại Châu Âu, tôi theo gia đình xin tỵ nạn chính trị tại nước Đức đã hơn 3 năm. Mặc dù bị khước từ nhiều lần với giấy trục xuất trên tay, tôi đều chống án. Bởi vì hồ sơ xin tỵ nạn của chúng tôi hội đủ điều kiện chính đáng với yếu tố mới nhất, đó là Chính quyền Cộng sản Việt Nam qua Bộ Tác Chiến Không Gian Mạng đã mở chiến dịch lên án chúng tôi là “Phản bội Tổ quốc”, “Một gia đình phản động chuyên nghiệp”. Đây là bằng chứng rõ ràng nếu về Việt Nam sẽ bị tù tội, trái với lập luận của Chính quyền Đức trong quyết định bác đơn: “Bảo đảm an toàn cho gia đình chúng tôi khi trở về”.

Trong khi đó, nhờ sự giúp đỡ của Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, cùng sự can thiệp của Ông Đại sứ Canada tại Đức, Ngài Stéphane Dion, hồ sơ của chúng tôi đã được Cơ quan Di trú Canada chấp thuận và chờ ngày phỏng vấn.

Thế nhưng không hiểu tại sao, chính quyền Nuremberg, Đức trong 4 tháng qua đã liên tiếp đe dọa tôi về tội hình sự vì Passport đã hết hạn (12.2017). Họ buộc tôi phải đến Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt để làm lại Hộ chiếu. Tôi đã trả lời rõ ràng: “Tôi chống Cộng sản và họ đã lên án chúng tôi, nên tôi không thể đến đó. Thậm chí họ còn qua Đức để bắt cóc người đưa về Việt Nam ”.

Hôm nay, Chính quyền Nuremberg đã soạn sẵn một bản văn và bắt buộc tôi phải ký vào đó với thời hạn cuối cùng là ngày 25.10.2018, nếu không làm lại Passport sẽ bị phạm tội hình sự, bị giam giữ để trục xuất về Việt Nam.

Tất nhiên tôi không ký và vô cùng hoang mang không biết hậu quả rồi sẽ xảy ra những gì nay mai nên viết lời kêu gọi đến Cộng đồng, Quý vị Lãnh đạo các Tổ chức, Hội Đoàn Người Việt Quốc gia trong và ngoài nước hãy lên tiếng đến các Cơ quan liên quan, các Tòa Đại sứ Đức ở các nước, đến Nhà nước Đức, Quốc Hội Đức về việc hình sự hóa tỵ nạn chính trị để trục xuất này. Kính cảm ơn Quý vị!

Trân trọng,

Nước Đức, ngày 01.10.2018

Nghệ sĩ dương cầm,

Nguyễn Quang Hồng Ân

Bản tiếng Đức:

Deutschland, den 01.10.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich bin Nguyen Quang Hong An, 19 Jahre alt, im 6. Semester der Musikhochschule in der Bundesrepublik Deutschland.

Auf dem Weg zum internationalen Wettbewerb für junge Klaviertalente/innen habe ich vor über drei Jahren gemeinsam mit meinen Eltern den politischen Asylantrag in Deutschland gestellt. Unser Antrag wurde durch mehrere Instanzen abgelehnt. Da die kommunistische Regierung Vietnams über ihr Internet-Bekämpfungsamt uns als „Landesverräter“, als „eine erzreaktionäre Familie“ bezichtigt, besteht für uns deshalb Gefahr, in Haft genommen zu werden, falls wir zurück in die Heimat abgeschoben werden.

Mittlerweile ist unser Asylantrag dank dem Engagement des Senators Nguyen Thanh Hai und der Unterstützung des kanadischen Botschafters Hr. Stephane Dion von der kanadischen Bundesregierung akzeptiert; wir warten nun auf einen Anhörungstermin bei ihrer Botschaft in Deutschland.

Trotzdem hat uns die örtliche Ausländerbehörde in Nürnberg seit vier Monaten immer wieder mit Strafen angedroht, weil wir unseren abgelaufenen Nationalpass (seit Dez. 2017) nicht verlängern wollen. Dafür hat sie uns verpflichtet, uns mit dem vietnamesischen Konsulat in Frankfurt in Verbindung zu setzen. Ich habe der Behörde klar gesagt: „Ich bin gegen das kommunistische Regime Vietnams und kann mich nicht mit dem Konsulat kontaktieren, weil das Hanoi-Regime uns bestrafen will. Wie Sie es auch wissen, die Sicherheitskräfte aus Vietnam haben sogar ihre Landsleute in der BRD entführt!“

Nun legten mir die Beamten ein Dokument vor und verpflichteten mich, es bis zum 25.10.2018 zu unterschreiben. Ich wurde dabei aufgefordert, den Nationalpass verlängern zu lassen, sonst würde ich strafrechtlich belangt; ich könne damit verhaftet und zurück nach Vietnam abgeschoben werden.

Ich habe es nicht unterschrieben. Die Abschiebungsandrohung setzte mich in unsagbarer Angst, denn ich weiße es nicht, welche Folgen auf mich zukommen würden.

Ich bitte deshalb die Gemeinschaften, die Leiter/innen der freien vietnamesischen Organisationen im In- und Ausland um Hilfe, indem Sie sich mit den deutschen Repräsentanten (Botschaften, Bundestag, Regierung) intervenieren, damit die Nürnberger Ausländerbehörde von ihrer Abschiebungsabsicht Abstand nimmt.

Ich bedanke mich bei Ihnen

Mit freundlichen Grüßen

Nguyen Quang Hong An

Pianistin





