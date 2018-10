Tưởng Niệm 50 Năm Thảm Sát Tại Mexico City

(Xem: 165)

Bản tin NHK ghi rằng bản Khảo sát hàng quý Tankan của Ngân hàng Nhật Bản, tức ngân hàng trung ương Nhật Bản, trong tháng 9 cho thấy niềm tin kinh doanh của các công ty chế tạo lớn xấu đi 3 quý liên tiếp: niềm tin kinh doanh của các công ty chế tạo lớn ở mức dương 19 điểm, giảm 2 điểm so với khảo sát trước đó. Đây là quý thứ 3 liên tiếp niềm tin kinh doanh giảm và cũng là đợt giảm dài nhất trong 9 năm. Nguyên nhân của sự suy giảm này là do Nhật Bản phải hứng chịu một loạt các trận động đất, mưa bão và các thiên tai khác trong mùa hè khiến các hoạt động sản xuất và phân phối bị gián đoạn. Một yếu tố khác là do các nguyên liệu thô tăng giá.