Trump Kêu Gọi Chống XHCN

Vi AnhChưa một tổng thống Mỹ nào nói thẳng, nói mạnh, nói rõ, nói tại một diễn đàn quốc tế lớn nhứt thế giới là Đại Hội Đồng Liên Hiêp Quốc thứ 73, với 144 quốc trưởng hay đại diện thẩm quyền tham dự, về tai họạ ‘Xã hội Chủ nghĩa’ như TT Trump, Tổng Thống Mỹ thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ. Tạo một cú sốc, một chấn động mạnh, một dấu ấn tích cực, cầu tiến nhiều ý nghĩa hơn Tổng Bí Thư Krutchew làm một hành động vô lễ lột giày đập lên bàn để chống Mỹ.Trong cả bài diễn văn dài hơn 3500 chữ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 25/9, kêu gọi các nước trên thế giới “chống lại Chủ nghĩa Xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người”. Tổng thống Trump trình bày, "Hiện nay, chúng ta đang chứng kiến một thảm họa loài người, như một ví dụ ở Venezuela. Hơn 2 triệu người đã bỏ chạy nỗi kinh hoàng mà chế độ Xã hội Chủ nghĩa Maduro và nước bảo trợ họ là Cuba đã mang lại". "Cách đây không lâu, Venezuela là một trong những nước giàu nhất trên trái đất. Ngày nay, Chủ nghĩa Xã hội đã làm phá sản một quốc gia giàu dầu mỏ và đẩy người dân nước này vào cảnh nghèo đói cơ cực. Gần như ở nơi nào mà Chủ nghĩa Xã hội hay Chủ nghĩa Cộng Sản đã được thử nghiệm, chúng cũng gây ra đau khổ, tham nhũng và mục nát. Cơn khát quyền lực của Chủ nghĩa Xã hội dẫn đến sự bành trướng, thôn tính và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới cần chống lại Chủ nghĩa Xã hội và sự bần cùng mà nó mang lại cho tất cả mọi người."Trên tinh thần đó, chúng tôi đề nghị các quốc gia có mặt ở đây cùng chúng tôi kêu gọi khôi phục dân chủ ở Venezuela. Hôm nay, chúng tôi công bố thêm các biện pháp trừng phạt chống lại chế độ đàn áp, nhắm vào giới thân cận và các cố vấn gần gũi của Maduro."Như được biết, chính quyền Hoa Kỳ cũng vừa công bố các lệnh trừng phạt nhắm vào Đệ nhất phu nhân Venezuela, Cilia Flores, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez, Bộ trưởng Thông tin Jorge Rodriguez và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino.Không chỉ thế, hôm 25/09 Hoa Kỳ còn ra lệnh giữ một phi cơ riêng trị giá 20 triệu USD mà chính quyền Mỹ cho là thuộc về một nhân vật có liên quan với lãnh đạo Đảng Xã hội Chủ nghĩa Venezuela, Diosdado Cabello.Được lời như cởi tấm lòng, người dân Trung Hoa 1 tỷ 400 triệu người, người dân Việt Nam gần 100 triệu người, người dân Lào, người dân Bắc Triều Tiên ở Á châu, người dân Cuba, người dân Venezuela ở Trung và Nam Mỹ châu như thấy Tổng Thống Trump của Mỹ hé ánh sáng tự do, dân chủ ở chân trời để gần 2 tỷ người của những nước ấy có thể đứng lên tranh đấu, chiến đấu cho tự do, dân chủ của đất nước và nhân dân mình, với hy vọng như các Tổng thống Mỹ sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh từng tuyên bố, bất cứ dân tộc nào đứng lên vì tự do, Mỹ sẽ đứng bên cạnh, một câu mà TT Bush Con đúc kết rất rõ. Còn TT Trump là con người thực tế, Ông tích cực hơn, thích “tiên hạ thủ vi cường” nên Ông kêu gọi các nước đứng lên chống Chủ nghĩa Xã hội tức là xóa bỏ Cộng sản, mà đầu sỏ là TC.Gần hai tỷ người dân nạn nhân của CS hy vọng và tin tưởng chỉ có Mỹ mới đủ sức yểm trợ cho dân chúng các nước đang bị CS nhốt trong chế độ Xã hội Chủ nghĩa. Người Việt yêu tự do nói móc lò CS, gọi chế độ Xã hội Chủ nghĩa - XHCN- là ‘Xếp Hàng Chờ Ngày’, gia đình dân thì xếp hàng cả ngày mua gạo và nhu yếu phẩm, người yêu nước, yêu tự do, dân chủ thì xếp hàng chờ vô trại tù nhỏ là biệt giam, kiên giam, các trại tù lao động, khổ sai, biệt xứ, chết trong đói lạnh, tra tấn thể chất và tinh thần ngày đêm. Còn CS thì xếp hàng chờ ngày đột quị kinh tế, chết như Liên xô.Nên CSTQ và CSVN hai chế độ CS đông dân còn sót lại sau Liên xô và các nước Đông Âu lật đổ CS, trở cờ đổi gió “chuyển hệ tư duy” đổi chế độ kinh tế sang kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa. Nhưng CS khoá chặt chánh trị, không đổi gì cả. CS đi ngược qui trình kinh tế chánh trị vì kinh tế chánh trị là môi với răng, môi hở thì răng lạnh. Nên chế dộ CS thời chuyển sang hệ kinh tế thị trường, giữ chặt định hướng Xã hội Chủ nghĩa, trở thành như con nòng nọc không rụng đuôi lên cạn không thành con cóc, ếch, nhái có thể thấy trời cao, đất rộng, thở khí trời dưỡng khí để phát triển.Do đó nhân dân Trung Hoa, Việt Nam “Một số người nói với Đài VOA của chánh phủ Mỹ, rằng họ ủng hộ và mong ý tưởng của Tổng thống Mỹ sớm trở thành hiện thực, vì “hơn ai hết, chúng tôi rất thấm thía nỗi khổ mà CNXH gây ra cho người dân”, như nhà báo tự do Võ Văn Tạo ở Nha Trang nói với VOA. Như blogger-nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến từ Hà Nội, ông không muốn giải thích “dài dòng” lý do ông ủng hộ ông Trump, nhưng “nếu ai đã từng sống dưới một chế độ như chế độ chúng tôi đang sống thì sẽ hiểu”.Trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam gửi lời “cảm ơn ông Trump” về “ý tưởng tuyệt vời” này. Thậm chí, Facebooker Tuyết Hoàng còn nguyện “lấy một phần tuổi thọ của tôi trao cho ông ấy”.Trong một thư ngỏ gần đây gửi Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người vừa qua đời vài ngày trước, Giám mục Công giáo Hoàng Đức Oanh than: “Sao Việt Nam khổ thế! Mọi thứ xuống cấp, cả đạo đức! Người người vô cảm với nhau! Mạng người rẻ như bèo! Bệnh tật nhiều, ung thư nhiều! Chết nhiều! Tù nhiều! Như cải cách ruộng đất 1956? Như Mậu Thân 1968? Rồi 1975? Mất mát nhiều đến thế! Do đâu?” Ông đề nghị các lãnh đạo Việt Nam hãy “bỏ cái đuôi ‘định hướng theo CNXH’” để tháo gỡ mọi vấn đề và giúp đất nước phát triển.Nhưng CSVN bây giờ một số lơn biến thành tư bản đỏ ở thành thị, cường hào ác bá đỏ ở nông thôn và các đại gia và các nhóm lợi bất chánh ăn theo CS, hút máu dân vẫn hài lòng và yên phận với tình trạng hiện tại vì đời sống kinh tế đã được cải thiện nhiều chánh yếu là để phục vụ cho họ. Trái lại trong 43 năm CS Bắc Việt chiếm được cả nước, chưa bao giờ phong trào người dân chống Đảng Nhà Nước CSVN mạnh tại hầu hết các thành phố như bây giờ. Trong nhà cầm quyền CS, trong các toà án CS, trong phong trào đấu tranh chống CS, chưa bao giờ danh từ lật đổ chánh quyền phổ biến như bây giờ.Nhưng CSTQ và CSVN tránh né bình luận về lời phát biểu “chống chủ nghĩa xã hội” của ông Trump. Khi được yêu cầu bình luận về phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 26/9, phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói lảng sang chuyện khác. Ông Sảng nói “Mỗi quốc gia đều có quyền chọn con đường phát triển và hệ thống xã hội phù hợp với mình”, và cho rằng việc “tạo ra sự thù địch và đối đầu” dựa trên khác biệt về ý thức hệ là đặc điểm của thời Chiến tranh Lạnh.Còn CSVN thì cứng họng, hiện vẫn chưa có phản ứng hay bình luận gì về phát biểu của TT Trump./.(VA)