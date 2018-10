Nhạc Sĩ Mỹ Kiện Ca Sĩ VN Vi Phạm Bản Quyền Ca Khúc

SÀI GÒN, VN -- Nhạc sĩ Mỹ Zack Hemsey nạp đơn ở tòa án thành phố Sài Gòn kiện ca sĩ Noo Phước Thịnh vì vi phạm bản quyền hát nhạc không xin phép đòi bồi thường 850 triệu đồng, theo bản tin của báo Một Thế Giới cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin viết rằng, “Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ Zack Hemsey đã chính thức khởi kiện ca sĩ Noo Phước Thịnh của Việt Nam lên TAND TP.HCM đòi bồi thường 850 triệu đồng vì cho rằng mình là nạn nhân của một vụ vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc.“Mới đây, TAND TP.HCM đã thụ lý đơn kiện của nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Zack Hemsey (sinh năm 1983, quốc tịch Mỹ) cáo buộc ca sĩ Noo Phước Thịnh của Việt Nam đã vi phạm bản quyền khi sử dụng trái phép ca khúc The Way của anh để cho vào MV ca nhạc Chạm khẽ tim anh một chút thôi phát hành cũng lưu trữ trên mạng internet. Zack Hemsey khẳng định Noo Phước Thịnh đã sử dụng tác phẩm của anh một cách trái phép để dùng vào mục đích thương mại khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu.“Đơn kiện của sĩ Zack Hemsey cho biết, vào khoảng tháng 10.2017, anh phát hiện trên MV Chạm kẽ tim anh một chút thôi đăng tải trên Youtube và các phương tiện khác. Trong MV của Noo Phước Thịnh từ phút thứ 6:05 đến phút 7:30 đã sử dụng phần nhạc nền lấy từ tác phẩm The Way của Zack Hemsey lồng vào một đoạn phân cảnh. Nhạc sĩ người Mỹ tuyên bố rằng tác phẩm gốc của anh đã được phát hành độc quyền tại Mỹ trước đó và dã đăng ký quyền tác giả cùng các quyền liên quan khác. Vi vậy anh đủ cơ sở để tiến hành khởi kiện Noo Phước Thịnh lên tòa án của Việt Nam.“Theo nhạc sĩ Zack Hemsey, căn cứ để khởi kiện Noo Phước Thịnh lên TAND TP.HCM được dựa vào Công ước Bern (Công ước về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, được ký tại Bern, Thụy Sĩ vào năm 1886). Công ước Berne đã được sửa chữa vài lần: Berlin (1908), Roma (1928), Brussels (1948), Stockholm (1967) và Paris (1971). Từ năm 1967, Công ước Berne được quản lý bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (World Intellectual Property Organization, viết tắt là WIPO). Việt Nam và Mỹ đều là thành viên của công ước này.“Đồng thời nhạc sĩ phía Zack Hemsey cũng căn cứ vào các điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định thương mại Việt Nam – Mỹ ký năm 2000, cũng như các quy định trong Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của Việt Nam.“Hiện tại MV Chạm kẽ tim anh một chút thôi có chứa đoạn nhạc trong tác phẩm The Way của Zack Hemsey đã được phía nguyên đơn lưu trữ làm bằng chứng trình trước tòa.“Đơn kiện của sĩ Zack Hemsey yêu cầu Noo Phước Thịnh đền bù cho mình số tiền là 850 triêu đồng, trong đó 500 triệu đồng cho thiệt hại vật chất, 50 triệu đồng thiệt hại về tinh thần và 300 triệu đồng chi phí thuê luật sư. Đồng thời nhạc sĩ người Mỹ buộc Noo Phước Thịnh phải xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông, xóa vĩnh viễn MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi có sử dụng phần nhạc trong tác phẩm The Way ra khỏi các phương tiện lưu trữ, các trang mạng và bất kỳ phương tiện nào mà công chúng có thể tiếp cận được.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Về phía Noo Phước Thịnh, anh cũng đã xác nhận với truyền thông trong nước rằng Zack Hemsey đã gửi đơn kiện từ năm 2017, ê kíp của Noo Phước Thịnh đã liên lạc bên nguyên đơn, tuy nhiên vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Hiện Noo cũng đã tiếp xúc với các luật sư để tìm hướng giải quyết một cách tốt nhất có thể.“Trước đó vào tháng khoảng cuối tháng 10.2017 MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi của Noo Phước Thịnh được đăng tải trên kênh Youtube, MV nhanh chóng thu hút đến 30 triệu lượt nghe của khán giả, tuy nhiên đến ngày 16.11.2017 thì sản phẩm này đã bị Youtube xóa khỏi kênh. Noo Phước Thịnh đã “khắc phục” bằng cách cắt bỏ phần âm thanh có chứa đoạn nhạc bị xác nhận bản trong video, sau đó anh đăng tải lại lên kênh Youtube của mình vào ngày 18.11.2018. Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 3.10.2018) MV này có hơn 15 triệu lượt nghe.”