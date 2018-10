Ứng Cử Viên Thống Đốc Cali John Cox Thăm Cộng Đồng Việt

Hình ảnh trong buổi gặp mặt.

Westminster (Bình Sa)- - Ông John Cox ứng cử viên Thống Đốc Tiểu Bang thuộc Đảng Cộng Hòa, trên đường đi vận động cử tri khắp tiểu bang, đã ghé đền thờ Đức Thánh Trần trên Đại lộ Bolsa (Trần Hưng Đạo), vào lúc 3 giờ 15 phút chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 9, 2018.Cùng đi với ông trên chiếc xe bus có mang dòng chữ “'Help Is On The Way” có vợ và người con gái cùng một số thành viên trong ban vận động tranh cử.Tại đây ông đã tiếp xúc với ông Phan Kỳ Nhơn và một số vị đại diện Ban Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần; cũng có mặt Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ông cũng là đại diện cho TNS Janet Nguyễn (vì bận công tác xa); ngoài ra còn có các ông: Phan Tấn Ngưu, Lê Quang Dật, Nguyễn Văn Long, Bùi Đẹp, Trần Vệ, Bùi Trọng Nghĩa, Phu nhân Nghị Viên Phát Bùi, cô Cẩm Hồng và qúy chị trong Đền thờ Đức Thánh Trần, phóng viên Việt Báo và Viễn Đông.Vừa xuống xe, ông John Cox đến bắt tay ông Phát Bùi và những người hiện diện tại Đền Đức Thánh Trần. Sau đó ông, vợ, con và các thành viên trong ban vận động bầu cử đã vào bên trong Đền thờ Đức Thánh Trần, tại đây ông đã cùng thắp nhang khấn vái bên cạnh có Ông Phát Bùi và Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn.Trong lời khấn Ông Phan Kỳ Nhơn nói: “Kính lạy Đức Thánh Trần, hôm nay có ông John Cox ứng cử Thống Đốc Tiểu Bang Cali, là người có cùng lập trường chống Cộng Sản vô thần như chúng con, ông am hiểu những ước muốn của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại chúng con là làm sao giải thể chế độ bạo quyền Cộng Sản Việt Nam để người dân Việt Nam được sống trong tự do, dân chủ và an bình. Chúng con xin Ngài phù hộ cho ông được đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới này. Chúng con thành tâm khấn nguyện xin Ngài ban cho.”Sau lời khấn nguyện, ông Phát Bùi thay mặt cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali chào đón ông cùng vợ và cô con gái đã đến thăm Cộng Đồng Việt Nam, và đã đến đây thắp hương cầu nguyện, bày tỏ lòng tin tưởng sự phù hộ của vị anh hùng dân tộc Việt Nam. Ông Phát Bùi nói, “Chúng tôi tin rằng Đức Thánh Trần rất linh thiêng sẽ phù hộ ông, và chúng tôi kêu gọi Cộng Đồng Việt Nam, chúng ta là những người chống Cộng Sản, hãy dồn phiếu cho ông John Cox, một ứng cử viên có lập trường chống Cộng rất rõ rệt vào chức vụ Thống Đốc Tiểu Bang California.”Ông John Cox cám ơn ông Phát Bùi và nói với mọi người có mặt trong đền Đức Thánh Trần, “Tôi rất vinh dự được đến thăm Đền Thờ Đức Thánh Trần cũng như thăm Cộng Đồng Việt Nam. Tôi biết Đền Thờ Đức Thánh Trần là biểu tượng vô cùng quan trọng, bởi vì chính Đức Trần Hưng Đạo là vị anh hùng của dân tộc VN, là biểu tượng chống ngoại xâm đã đánh thắng quân Mông Cổ để bảo vệ đất nước và giữ vững nền độc lập, tự do và chủ quyền quốc gia.”Sau lời phát biểu của Ông John Cox, Niên trưởng Phan Kỳ Nhơn thay mặt các vị trong Đền Thờ Đức Thánh Trần và Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai cám ơn sự quan tâm của ông John Cox với cộng đồng Việt Nam tỵ nạn Cộng sản, và ông kêu gọi Cộng đồng Việt Nam hãy dồn phiếu cho ông John Cox trong kỳ bầu cử sắp tới.Trong lúc nầy Phóng viên nhật báo Viễn Đông nêu một đề nghị với ông John Cox, “Chúng tôi cám ơn ông đã đến thăm cộng đồng Việt Nam tại Nam Cali. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi nghe ông đề cập đến lịch sử vị anh hùng dân tộc của chúng tôi và đã đến thắp hương khấn nguyện với Ngài. Các vị đại diện cộng đồng chúng tôi đã kêu gọi Cộng đồng Việt Nam bỏ phiếu cho ông, và chúng tôi chỉ có một điều mong muốn là nếu đắc cử Thống Đốc Tiểu Bang California, xin ông luôn nhớ cho rằng Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt là một cộng đồng Người Việt Quốc Gia chống Cộng Sản, do đó, chúng tôi không muốn Tiểu Bang đón tiếp cán bộ Việt Cộng, hợp tác làm ăn với Việt Cộng, nhất là chúng tôi không muốn nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng mà chúng tôi gọi là cờ máu xuất hiện trên tiểu bang Cailifornia thân yêu của chúng ta.”Sau câu hỏi, Ông John Cox đã đến bắt tay với phóng viên Viễn Đông và nói lời cám ơn. Ông tiếp, “Khi còn trẻ tôi thuộc Đảng Dân Chủ, từ khi ông Ronald Reagan làm Tổng Thống Hoa Kỳ, tôi theo Đảng Cộng Hòa, bởi vì tôi tin tưởng vào những điều mà cố Tổng Thống Reagan đã thực hiện, lập trường của Tổng Thống Ronald Reagan là lập trường chống Cộng rất mãnh liệt và dứt khoát. Cố Tổng Thống Reagan cũng như tôi bây giờ, chúng tôi đã nhận thấy chủ nghĩa Cộng Sản luôn đi ngược với những điều căn bản về quyền con người, nhất là quyền tự do cá nhân mà xứ sở tự do Hoa Kỳ này luôn tôn trọng. Do đó, tôi cũng dứt khoát chống lại tất cả chế độ Cộng Sản không nhất thiết chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam, nên ông nhà báo và quý vị tin tôi đi, nếu tôi đắc cử Thống Đốc Tiểu Bang California, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận lá cờ đỏ sao vàng có mặt trong tiểu bang Cali chúng ta.”Trước khi chia tay ông nói: “Một lần nữa, tôi rất vinh dự và hãnh diện có được sự yểm trợ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và tôi xác nhận sẽ tiếp tục và tranh đấu cho quyền lợi của người Mỹ gốc Việt và tôi mong rằng sẽ nhận được đại đa số lá phiếu của người Mỹ gốc Việt ủng hộ tôi.”Được biết, đối thủ của ông hiện tại là ông Gavin Newsom thuộc Đảng Dân Chủ, cả hai sẽ tranh chức Thống Đốc Tiểu Bang trong kỳ bầu cử vào tháng 11 tới đây.