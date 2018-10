Seattle: Báo Chí Gặp Gỡ Các Ứng Cử Viên Trước Kỳ Bầu Cử

Hình ảnh trong cuộc gặp gỡ.

SEATTLE, Wash. - (VBMN) Chiều thứ Hai, 24/9, vào lúc 5 giờ, giới báo chí tuyền thông các sắc dân thiểu số vùng Tây Bắc và các nhà hoạt động cộng đồng đã gặp gỡ, tiếp xúc với các Ứng Cử Viên tại nhà hàng Joyale, đường Jackson, Seattle, do Meet&Greet khởi xướng, tổ chức.Buổi gặp gỡ - tiếp xúc trong vòng thân mật, gắn bó và hữu ích đã thành công tốt đẹp trong sứ mệnh tạo cơ hội và là nhịp cầu kết nối giữa các ƯCV, các nhà hoạt động cộng đồng và giới truyền thông để giới thiệu các ƯCV, và phổ biến tin tức liên quan đến các hoạt động trong mùa bầu cử.Buổi sinh hoạt Meet&Greet năm nay, về phía báo chí, truyền thông Việt ngữ có sự tham dự của các Tuần Báo Người Việt Tây Bắc, Việt Báo Miền Nam, SàiGòn Nhỏ Seattle, Sài Gòn HD Radio, Asia Media Marketing TV... cùng các nhà hoạt động cộng đồng người Việt gồm có quý ông Nguyễn Đình Hưng, Asia Media Marketing TV; Đặng Công Minh, nhiếp ảnh gia; Lam Sơn, Nha sĩ Giáp Phúc Đạt các Luật sư Linda Diễm Trần, luật sư Jefrf Campiche, Maria Bảo Trân, bà và ông Phí Quang Quý, bà và ông Trần Bá Hạnh.Một số khá đông ƯCV thuộc các sắc dân thiểu số, người đại diện cùng ban tham mưu tranh cử đã tham gia cuộc gặp gỡ thân mật bổ ích này.Đặc biệt về phía Việt Nam, nhân vật được chú ý là ƯCV Joe Nguyen, tranh ghế Thượng Nghị Sĩ tiểu bang đon vị #34 (Tukwila) đang dẫn đầu trong kỳ bầu cử sơ bộ vào tháng 8 vừa qua.Ông Josh O’Connor, Publisher hệ thống báo chí và ấn loát Herald/Media, là nhà bảo trợ chính cùng với Ms. Assunta Eng và Julie Phạm cho buổi gặp gỡ báo chí- truyền thanh Meet & Greet năm nay.Ban tổ chức đã ân cần khoãn đãi toàn thể quan khách tham dự một bữa ăn chiều thịnh soạn và ngon miệng.Được biết, Meet & Greet xuất phát từ Hiệp Hội Báo Chí toàn quốc (New America Media), chính thức hoạt động trong tiểu bang Washington từ ngày 8 tháng 12-2009. Trong thời gian ban đầu Meet&Greet-New America Media đã được sự hỗ trợ về tài chính và quảng bá từ Department of Neighborhood, Nhật Báo Seattle Times, Truyền Hình King 5 News, Microsoft v.v...Buồi sinh hoạt chấm dứt vào lúc 7 giờ tối cùng ngày.Ảnh/Đặng Công Minh