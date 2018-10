Hành Hung, Xuất Siêu, Bệnh Tay Chân, Đánh Học Trò

Xuân NiệmHành hung phóng viên… chuyện xảy ra tại Hà Đông…Bản tin Infonet kể chuyện 2 phóng viên bị hành hung: Hội nhà báo đề nghị cơ quan Công an trả lời.Với chức năng bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp, chính đáng của nhà báo, hội viên, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đề nghị Công an phường Văn Quán, Công an quận Hà Đông điều tra, làm rõ vụ việc và sớm thông báo kết quả.Theo công văn do ông Phan Hữu Minh ký, ngày 19/7/2018, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi công văn số 443/CV-HNBBKT đề nghị Công an quận Hà Đông, Công an phường Văn Quán khẩn trương chỉ đạo, điều tra làm rõ vụ việc phóng viên của báo Gia đình Việt Nam là Hà Văn Long cùng Nguyễn Hải Sơn được Ban Biên tập cử đến làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Mai Linh bị 2 đối tượng đe dọa, hành hung và phá hủy nhiều giấy tờ tùy thân, trong đó có thẻ Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.Báo Đầu Tư kể về tình hình xuất cảng 9 tháng năm 2018: Việt Nam xuất siêu hơn 5 tỷ USD.So với cùng kỳ năm 2017, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2018 tăng 15,4%, trong khi nhập khẩu tăng 11,8%. Trong 9 tháng cả nước xuất siêu 5,39 tỷ USD.Báo Thanh Niên kể chuyện có 6 trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng.Trong 9 tháng năm 2018 đã ghi nhận 53.529 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 63 tỉnh thành, trong đó có 25.845 trường hợp nhập viện và đã có 6 trường hợp tử vong ở khu vực phía nam....Theo hệ thống báo cáo giám sát bệnh truyền nhiễm, trong 9 tháng năm 2018 đã ghi nhận 53.529 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại 63 tỉnh thành, trong đó có 25.845 trường hợp nhập viện và đã có 6 trường hợp tử vong ở khu vực phía nam.Báo Tiền Phong kể chuyện Gò Vấp: Giáo viên chủ nhiệm tát vào mặt, đá vào mông học sinh.Thầy giáo Nguyễn Phú Quốc, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2, trường Tiểu học Lương Thế Vinh bị đình chỉ giảng dạy vì đánh học sinh.Trao đổi với Tiền Phong sáng nay, ông Nguyễn Thanh Thủy, Trưởng phòng GD&ĐT quận Gò Vấp, TPSG cho biết, đơn vị này vừa quyết định đình chỉ giảng dạy với thầy Nguyễn Phú Quốc, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2, trường Tiểu học Lương Thế Vinh vì có hành động đánh học sinh.Báo Gia Đình Net kể chuyện: Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, để lấy ý kiến đến hết ngày 25/11/2018. Dự thảo quy định, phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với giáo viên đang hưởng quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường. Ngoài ra, nếu xúc phạm học sinh, giáo viên có thể bị phạt hàng chục triệu đồng. Xúc phạm học sinh có thể bị phạt 30 triệu đồng...Báo Lao Động kể chuyện: Giáo viên lo lắng, bất an trước quy định đánh học sinh bị phạt 30 triệu đồng.Số tiền bỏ ra nộp phạt lớn gấp nhiều lần tiền lương, không ít giáo viên chia sẻ nỗi lo và cho biết có thể sẽ chọn cách im lặng trước học sinh hư, nếu Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực.Báo Tổ Quốc kể: Theo công bố của Tổng Cục Du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng đầu năm đạt 11,6 triệu lượt khách, duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ năm 2017. Ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 09/2018 đạt 1.212.597 lượt khách, giảm 8,4% so với tháng 08/2018 và tăng 24,2% so với tháng 09/2017. Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 985.075 lượt khách, chiếm 81,2% (tăng 18,5% với tháng 09/2017); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 8.090 lượt khách, chiếm 0,7% (giảm 18,9% so với tháng 09/2017); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 219.432 lượt khách, chiếm 18,1% (tăng 62,7% so với tháng 09/2017).Báo Pháp Luật & Xã Hội kể chuyện khói thuốc lá: Bộ Y tế đề xuất thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá cần được tăng ít nhất ở mức 5.000 đồng/bao thuốc để có thể giảm được đáng kể tỷ lệ hút thuốc, đạt mục tiêu Chiến lược quốc gia về PCTHTL đến năm 2020.Kết quả nghiên cứu do Tổ chức Sức khỏe toàn cầu (Vital Strategies) thực hiện ở Hà Nội và TPSG vào tháng 1-2018 cho thấy có sự ủng hộ cao cho việc tăng thuế thuốc lá ở mức khoảng 5.000 đồng/bao.Cụ thể, 94% thành viên tham gia nghiên cứu ủng hộ tăng thuế thuốc lá và có tới 97% người tham gia nghiên cứu cho rằng thuế thuốc lá nên tăng 5.000 đồng/bao thuốc lá hay cao hơn; Có đến 56% người tham gia nghiên cứu hút thuốc lá cũng ủng hộ việc tăng thuế thuốc lá, trong đó 57% cho rằng thuế thuốc lá nên tăng ít nhất 5.000 đồng/bao.Báo Kinh Tế & Đô thị kể: Ghi nhận thực tế của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại thị trường bất động sản TP SG cho thấy, chỉ trong vòng hơn một tháng gần đây, giá đất tại khu vực đường Gò Cát (gần Cảng Phú Hữu, quận 9), đã tăng từ mức 24 - 25 triệu đồng/m2 lên đến 30 - 35 triệu đồng/m2. Một số dự án nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn qua quận 9) hiện đang được chào bán với giá từ 40 - 50 triệu đồng/m2, tăng hơn 20 triệu đồng/m2 so với cách đây một tháng. Tại quận 2, giá đất còn "khủng khiếp" hơn. Cụ thể, đất tại khu vực phường Thạnh Mỹ Lợi đang được giao dịch với giá từ 55 - 60 triệu đồng/m2. Với những lô đất nằm tại mặt đường lớn, giá có thể lên đến 150 triệu đồng/m2. Cá biệt, đất mặt tiền đường Lương Định Của đang được chào bán với giá từ 180 - 250 triệu đồng/m2, đất mặt tiền đường Trương Văn Bang đang được chào bán với giá từ 200 triệu đồng/m2.Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính kể: Theo giới phân tích, ngành thủy sản của Việt Nam, điển hình là sản phẩm cá da trơn, được đánh giá sẽ hưởng lợi lớn từ xung đột thương mại nếu như biết nắm bắt cơ hội. Cụ thể, trong gói đánh thuế của Tổng thống Donald Trump, các sản phẩm thủy sản nhập khẩu từ Trung Quốc đã bị áp mức thuế 10%. Năm 2017, cá rô phi Trung Quốc chiếm gần 45% tổng giá trị nhập khẩu cá thịt trắng của Hoa Kỳ, trong khi cá tra, basa chỉ chiếm gần 25%.Diễn biến này mở ra cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu cá thịt trắng sang Hoa Kỳ để giành giật thị phần sụt giảm từ cá rô phi của Trung Quốc.