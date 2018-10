Mậu Dịch: TC Muốn Hợp Tác, Mỹ Muốn Cạnh Tranh

WASHINGTON - Tiếp tân kỷ niệm quốc khánh Trung Cộng thể hiện rõ bất đồng về căn bản giữa Beijing và Washington không khí đối đầu mậu dịch tiếp diễn – nhân dịp này, ĐS Cui Tiankai nêu cao tầm quan trọng của hợp tác trong lúc giám đốc châu Á của HĐ an ninh quốc gia Hoa Kỳ Matt Pottinger nói rõ “Hoa Kỳ muốn cạnh tranh”.Ông Potiinger tuyên bố: tại nội các Trump, chúng tôi đã cập nhật khái niệm cạnh tranh là chủ đạo trong chính sách về Hoa Lục và đó là ưu tiên hàng đầu của chiến lược an ninh quốc gia. Theo viên chức Bạch Ốc, cạnh tranh là “lõi” của dân chủ và kinh tế thị trường – không nhận thức được cạnh tranh đưa tới hiểu lầm và tính toán sai lầm. Giám đốc Pottinger dẫn ý trong sách của Khổng Tử “không chính danh thì không sát thực tế, không thể thực hiện để thành công”.Về phần mình, ĐS Cui nói “2 bên đang đứng trước chọn lựa lịch sử - Trung Quốc đã chọn không dự phần xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, và hợp tác cùng có lợi”.Về mậu dịch, ông Cui nhắc lại lập trường của Beijing là mở rộng cửa đón tiếp đầu tư kinh doanh và bảo đảm trật tự thế giới để cổ vũ mậu dịch.Tuần qua, TT Trump chỉ trích Beijing quấy rối bầu cử giữa kỳ, nhưng không trưng bằng chứng – sau đó, ông phóng twitter kèm theo hình ảnh bài báo 4 trang của Des Moines Register (xuất bản tại thủ phủ Iowa) chỉ trích chiến tranh thương mại do báo quốc doanh China Daily trả tiền để đăng.Hôm Chủ nhật, ĐS Hoa Kỳ Terry Branstad nguyên là thống đốc Iowa mô tả bài báo cậy đăng là tuyên truyền, là lợi dụng quyền tự do báo chí.