TC: Sẽ Chế Dụng Cụ Laser dÒ Tàu Ngầm 500 Mét Dưới Biển; Mỹ: Phi Cơ Không Thám Tìm Mục Tiêu Nhỏ 200 Mét Dưới Biển

BEIJING - Khoa họa gia Trung Cộng đang phát triển khí cụ nhận diện mục tiêu ở 500 mét bên dưới mặt nước để tấn công tàu ngầm của đối phương.Đây là 1 phần trong chương trình do thám biển cho tới nay chưa đạt tới độ sâu 500 mét, gọi là Project Guanlan (có nghĩa là “ngắm xem sóng lớn”) chính thức khởi động từ Tháng 5 tại Phòng thí nghiệm hải dương Qingdao (Shandong).Thiết kế của vệ tinh mới đang được phát triển tại cơ sở này với các bộ phận chính được hơn 20 viện đại học khắp nước cung cấp.Nhà nghiên cứu được biết với tên Song Xiaoquan nói: khí cụ laser này sẽ biến cho tầng 500 mét phía trên của đại dương trở nên “hầu như trong suốt”, là thay đổi mọi thứ. Ánh sáng mặt trời không xuyên thấu hơn 200 mét nước biển và giới khoa học đã tìm tòi kỹ thuật chỉ điểm tàu ngầm từ nửa thế kỷ.Theo lý thuyết, tia laser phát sóng phản hồi khi gặp đối tượng – trên thực tế, khí cụ phóng tia laser bị giới hạn bởi môi trường như nước đục, mây mù, cá … toa laser phản hồi cũng bị giảm sức mạnh và lạc hướng trong lúc di chuyển, trở thành thách thức với sự tính toán hướng và khoảng cách.Các nghiên cứu tại Hoa Kỳ và Liên Xô chỉ mới đạt khả năng khám phá mục tiêu ổ độ sâu dưới 100 mét.Khí cụ mới do NASA và DARPA (thuộc Ngũ Giác Đài) phát triển gắn trên phi cơ không thám có thể khám phá mục tiêu nhỏ như thủy lôi ở độ sâu 200 mét.1 nhà nghiên cứu ẩn danh nói “500 mét là tương tự phim Mission Impossible” với tài tử Tom Cruise. Dù thế nào, Beijing cấp quỹ nghiên cứu.Theo nhà nghiên cứu Zhang Tiinglu (có liên quan với dự án) mục tiêu là tầng trên của mặt nước biển có ảnh hưởng của nhiệt độ do ánh nắng mặt trời gây ra – 1 yếu tố khác không bỏ qua là thay đổi của trọng lực tại nơi tàu ngầm di chuyển. Hơn nữa, tàu ngầm tạo ra âm thanh tần số thấp có thể nhận thấy từ xa 1000 kilomét.