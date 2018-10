Tiệm Chè Ở Chợ Bến Thành Bán Hơn Ngàn Ly Mỗi Ngày

Tiệm chè Bé Chè dù nằm tận cuối khu ăn uống trong chợ Bến Thành nhưng vẫn đông khách.Gần như đều đặn mỗi ngày, hàng ngàn người vừa du khách vừa dân Sài Gòn đã lũ lượt đến thưởng thức những món chè đặc trưng miền Nam ở một góc nhỏ cuối chợ Bến Thành, theo Ngoisao.net.Bắt đầu bán từ năm 1968, dù vị trí bất lợi là nằm tuốt cuối khu ẩm thực trong chợ Bến Thành nhưng quán chè “Bé Chè” vẫn luôn đông khách nhờ chuyên bán những món chè Nam Bộ ngon lành, đa dạng. Khách đi ngang qua quán không khỏi bị thu hút bởi cảnh người bán hàng múc chè thoăn thoắt phục vụ khách hàng và cái tủ kiếng bày các món chè lúc nào cũng đầy màu sắc hấp dẫn.Ngoisao.net cho biết tại quán chè này, chỗ ngồi ít và hẹp nên hết lượt khách này đến lượt khách khác, bà con cô bác đều thông cảm, thường ăn nhanh và không ngồi lâu. Đối lại, từ phục vụ cho đến người múc chè, người tính tiền đều làm việc nhanh gọn, hiệu quả cao.Trong các mặt hàng của quán, xem ra món chè thập cẩm đã được lòng hầu hết những ai từng ghé ăn. Trong ly chè, đậu xanh thì mềm mịn, thơm béo, được đựng trong tô thủy tinh sạch sẽ. Hạt lựu thì nhiều màu, được làm từ bột lọc, bọc nhân dừa ở giữa, nhai giòn giòn vui miệng. Sợi bánh lọc cũng mềm, ăn ngon.TheoNgoisao.net, nhìn chung thì với các loại chè đậu ở quán, hạt đậu lúc nào cũng được luộc mềm, thấm vị ngọt vừa phải, không gắt nên dễ ăn, không gây ngán. Món chè nào cũng được nêm nếm vừa miệng, có món cần thêm nước đường thì khi chan vào ly chỉ tạo vị ngọt thanh, không gắt nên chè vẫn vừa ăn, thêm đá vào nữa là đủ để trung hòa hương vị của chè.Quán Bé Chè còn được khen khi có món chè bắp và chè khoai môn khá lạ do nấu chung với nếp và lá dứa. Khách đã ăn một món chè lại kèm theo bánh chuối hoặc chè bắp, chè thưng là chuyện bình thường tại quán.Ngoisao.net cho biết giá cả tại quán hơi cao hơn các nơi khác nhưng vẫn chấp nhận được, như chè thập cẩm 27,000 đồng/ly, bánh chuối mà khách nước ngoài rất ưa ăn với đầy đủ nước cốt dừa, mè rang, giá cũng 27,000 đồng/phần… Bên cạnh đó, bánh flan ở Bé Chè giá một phần là 20,000 đồng, cao hơn so với các quán chè khác ở Sài Gòn khác nhưng do "nhà làm" nên vẫn chiếm được cảm tình của du khách.