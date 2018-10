CĐ Người Việt QG Pomona Valley Tổ Chức Tết Trung Thu 2018

Hình ảnh Trung Thu tại Pomona Valley.

Pomona (VB)- - Tại Thương Xá Hòa Bình Pomona vào lúc 5:30 chiều Chủ Nhật ngày 23 tháng 9 năm 2018 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pomona Valley đã tổ chức Tết Trung Thu lần thứ 40 cho các em thiếu nhi.Tham dự Tết Trung Thu ngoài các em Thiếu Nhi và phụ huynh còn có các quan khách Việt Mỹ trong số có: đại diện văn phòng Dân Biểu Liên Bang Torres, Giám Sát Viên Solis, Thượng Nghị Sĩ Leyva, Dân Biểu Tiểu Bang Rodriguez, cùng các Nghị Viên Carrizosa, Onticoveros-Cole, sở Cành Sát officer Guiteriez, Dinh về phía cộng đồng có Hòa Thượng Thích Chơn Trí, Viện Chũ Chùa Pháp Vân, Đại diện Liên Đoàn Công Giáo Tây Nam Hoa Kỳ, Gia Đình Phật Tử Chùa Pháp Vân, Cộng Đoàn Nữ Vương, Hôi Cao Niên, Hội Cành Sát,Doàn Cựu Huynh Trưởng Pomona, v.v...Mở đầu, Bs Võ Đình Hữu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pomona Valley lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn qúy vị quan khách, qúy vị phụ huynh đả dạy dổ con em về truyền thống văn hóa Việt Nam tại quê người, đã hướng dân và khuyến khích con em tham gia vào những sinh hoạt cộng đồng, khuyến khích con em học tiếng Việt... như hôm nay qúy vị đã cho con em mặc quốc phuc đi dự lễ Tết Trung Thu đó là việc làm qúy nhất đối với thế hệ con em chúng ta. Ông nói: “tiếng Việt còn, văn hoá còn” được như vậy sẽ có ngày con em về xây dựng đất nước khi quê hương có tự do, dân chủ.BS. Hữu cũng không quên cám ơn qúy viên chức Hoa Kỳ đả bỏ chiều chũ nhật đến tham dự và luôn hỗ trợ cho Cộng Đồng Người Việt trên mọi mọi phương diện kể cả công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Vietnam.Ông kêu gọi đồng hương hãy tham gia đi bầu trong kỳ bầu cử tháng 11 tới đây, đồng hương hãy dồn phiếu cho nhửng người bạn của Cộng Đồng Việt Nam.Mở đầu với màn biểu diễn múa lân để chào mừng quan khách và đồng hương cũng như các em Thiếu Nhi tham dự.Tiếp theo là tiết mục thi quốc phục và văn nghệ do Gia Đình Phật Tữ Trung Tân Văn Hóa Phật Giáo Pháp Vân và Cộng Đồng Nữ Vương cùng các nghê sĩ địa phương thực hiện.Tổng cộng có 35 em dự thi và ban Giám Khảo chọn lựa rất khó khăn để chấm vì em nào trông cũng xinh đẹp trong chiếc áo dài truyền thống Việt Nam.Ban tổ chức đã trao Giải Nhất $150, Giải Nhì $ 100, Giải Ba $ 75 Ngoài ra các em dự thi có phần qùa đồ chơi, Bánh trung Thu, Đèn Trung Thu và mỗi em có $ 20 khuyến khích.Sau đó chương trình rước đèn Trung Thu do đoàn Lân dẫn đầu, trong khi diễn hành, các em đã hát vang bài:“Tết Trung Thu em rước đèn đi chơi,Em rước đèn đi khắp phố phưòng...”Trung Thu năm nay tổ chức đúng vào ngày Rằm trăng tròn chiếu sáng, đã làm cho nhiều người liên tưởng đến Tết Trung Thu thời thơ ấu tại quê nhà.(Hình do BS. Nguyễn Đình Hữu)