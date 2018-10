1/5 Học Sinh Trung Học Cali Từng Có Ý Nghĩ Tự Tử

SACRAMENTO, CALIF. – Một trong năm học sinh trung học từng nghĩ đến chuyện tự tử, với một số trường có tỉ lệ cao hơn học sịnh nghĩ đến tự tử, theo một nghiên cứu mới cho thấy.Nghiên cứu, được đăng trong tạp chí The Journal of Pediatrics, cho thấy rằng nhiều trường có nhiều mức độ khác nhau về ý tưởng tự tử của học sinh: tỉ lệ trong xếp hạng trường học từ 4 tới 67%, và các nhà nghiên cứu kết luận rằng phẩm tính trường học khác nhau thì liên quan trực tiếp tới sức khỏe tâm thần của học sinh và các ý nghĩ và hành vi liên quan tới tự tử.Trong kỷ niệm Tháng Ý Thức và Ngăn Ngừa Tự Tử trong tháng 9, Giám Đốc Học Khu Tiểu Bang là Tom Torlakson nhắc nhở các học sinh, thầy cô giáo, và nhân viên tại Trường Trung Học C.K. McClatchy vào tuần trước để nhận thức các yếu tố nguy cơ của tự tử để họ có thể nhận ra các học sinh nào có thể trong tình trạng khủng hoảng và cần sự trợ giúp.“Tự tử của học sinh là một thảm kịch kinh khủng làm tan nát gia đình, trường học, và toàn bộ cộng đồng. Chúng ta phải làm mọi thứ mà chúng ta có thể để ngăn chận tự tử,” theo Torlakson phát biểu. “Mọi mối đe dọa tử tự được thực hiện bởi một học sinh cần được xem là rất nghiêm trọng.”Torlakson nói rằng các chương trình hỗ trợ hàng ngang, những chuyên gia sức khỏe tâm thần trường học, và nhân viên học khu và trường học có huấn luyện có thể đo lường và ủng hộ một học sinh là người có thể đang đối viện với những trầm cảm, căng thẳng, lo âu, cô đơn, hay bị bắt nạt.Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng khí hậu trường học tích cực và lành mạnh có thể cung cấp sự an toàn và an ninh cho các học sinh, cũng như những yếu tố bảo vệ như sự tham gia và gắn bó, có thể làm giảm các ý tưởng tự tử trong học sinh. Ngược lại, những yếu tố như nạn nhân bạo lực trong trường, kỳ thị chống lại các nhóm thiểu số, và liên kết băng đảng đi đôi với ý nghĩ tự tử trong các vị thanh thiếu niên.Trong tháng 6 vừa qua, Thống Đốc California Jerry Brown đã trích ngân sách tiểu bang 1.7 triệu đô la để tài trợ cho việc huấn luyện ngăn ngừa tử tử trên trang mạng đối với tất cả các học sinh trung học đệ nhất và đệ nhị cấp. Chương trình huấn luyện cũng sẽ giải quyết các nhu cầu của các nhóm có nguy cơ cao như đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới tính, và kỳ quặt; người Mỹ Da Đỏ; và thanh thiếu niên Bản Xứ Alaska.