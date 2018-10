Mỹ-TQ Bận Áp Thuế Nhau Cá Tra VN Thừa Cơ Bơi Xa

SAIGON -- Trong khi Hoa Kỳ và Trung Quốc áp thuế lẫn nhau, cá tra Việt Nam thừa cơ tăng tốc bơi xa.Bản tin VOV/Thế Giới Tiếp Thị ghi rằng: Mỹ -Trung xung đột thương mại, cá tra Việt Nam hưởng lợi cả hai thị trường.Bản tin viết: Nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, xuất khẩu cá tra của Việt Nam có nhiều cơ hội để đẩy mạnh sang cả hai thị trường này.Theo phân tích của các chuyên gia Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), xuất khẩu cá tra của Việt Nam có thể được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.Cụ thể, BVSC cho rằng, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung không ngừng nóng lên với việc Mỹ và Trung Quốc chính thức áp thuế lên gói hàng hóa mới của nhau kể từ ngày 24/09/2018 đang mang đến cơ hội cho những quốc gia trong vai trò xuất khẩu các mặt hàng thay thế sang cả hai thị trường rộng lớn và tiềm năng này.Ngành thuỷ sản của Việt Nam mà điển hình là sản phẩm cá da trơn được đánh giá sẽ hưởng lợi lớn từ xung đột thương mại Mỹ-Trung nếu như biết nắm bắt cơ hội.Cụ thể, trong gói đánh thuế của Tổng thống Donald Trump, các sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu từ Trung Quốc đã bị áp mức thuế là 10%. Năm 2017, cá rô phi Trung Quốc chiếm gần 45% tổng giá trị nhập khẩu cá thịt trắng của Mỹ, trong khi cá tra, basa chỉ chiếm gần 25%.Diễn biến này mở ra cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu cá thịt trắng (cá tra, cá basa) sang Mỹ để giành giật thị phần sụt giảm từ cá rô phi của Trung Quốc.Về phía Trung Quốc, năm 2017 là lần đầu tiên Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất sản phẩm cá tra của Việt Nam. Bên cạnh đó, thị hiếu của người tiêu dùng Trung Quốc đối với sản phẩm cá tra đang ngày một tăng lên.VOV ghi rằng mặc dù các sản phẩm thuỷ sản mà Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc đang bị áp thuế trả đũa không phải là các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như tôm hùm, ngao, cua… nhưng việc giá các mặt hàng này tăng lên do thuế có thể sẽ khiến người tiêu dùng Trung Quốc phải cân nhắc hơn trong việc lựa chọn các sản phẩm thay thế khác, trong đó có thể có cá tra của Việt Nam.Như vậy, "nhìn chung nếu chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, xuất khẩu cá tra của Việt Nam có nhiều cơ hội để đẩy mạnh sang cả hai thị trường này. Kết hợp với đề xuất của Bộ Nông nghiệp Mỹ mới đây về việc công nhận cá tra của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ sẽ là những thông tin mang tính hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất cá tra"- BVSC nhận định.Theo cập nhật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu cá tra 8 tháng đầu năm nay đạt 1,38 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.Trước đó, sau một thời gian phải nhường lại vị trí số 1 cho Trung Quốc, từ tháng 7 năm nay, Mỹ đã trở lại là thị trường lớn nhất của cá tra Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt giá trị 259,4 triệu USD (tăng 18,3% so cùng kỳ 2017). Với giá trị như trên, Mỹ là thị trường lớn nhất của cá tra Việt Nam trong 7 tháng đầu năm và chỉ cao hơn 1 chút so với thị trường đứng 2 là Trung Quốc (258,3 triệu USD). Đứng thứ 3 là EU với 134,1 triệu USD.