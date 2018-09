Chi Cả Chục Triệu Đồng Để An Táng Cho Chó, Mèo

Xe chuyển thi thể và giá biểu thiêu thú cưng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa.Lâu nay, để tổ chức đám tang cho thú cưng, nhiều người sẵn sàng bỏ ra hơn chục triệu đồng. Đám tang có đầy đủ hoa quả, hương hoa, nến, cờ, quạt, pháp sư làm lễ và đọc lời cầu nguyện và được chôn cất cẩn thận…tại nghĩa trang chó, mèo, theo 24H.com.vnNghĩa trang độc đáo này xây từ năm 1969 (đến năm 2000 mới được nhiều người biết đến) nằm trong khuôn viên rộng gần 2.000m2 tại Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Theo ông Nguyễn Bảo Sinh, chủ nhân khu này, đây là nghĩa trang cho động vật duy nhất tại Việt Nam.24H.com.vn cho biết giá trọn gói dịch vụ ở nghĩa trang nói trên dao động từ 1 đến 13 triệu đồng tùy theo yêu cầu về nghi lễ, hình thức mà chủ nuôi lựa chọn tiến hành làm lễ an táng. Cụ thể, có hai hình thức là hỏa táng và địa táng. Theo địa táng thì con vật được chôn cất dưới đất, sau đó xây mộ, dựng bia có cả in ảnh con vật, ghi rõ tên tuổi, năm sinh năm mất. Giá cả loại hình này khá cao, đến 12-13 triệu đồng. Còn hỏa táng (trong sân nghĩa trang có 2 lò thiêu bằng cũi) có giá rẻ hơn, chỉ từ 1 đến 2.5 triệu/lần.Ông Sinh cho hay: “Sở dĩ địa táng đắt như vậy là sau khi chôn cất, tôi phải thắp hương khói thường xuyên, dọn dẹp và làm lễ vào những dịp đặc biệt. Loại hình này chỉ phù hợp với những gia đình có điều kiện. Ngược lại, có một số cháu sinh viên nghèo tới đây và muốn làm lễ an táng cho thú cưng của mình, có khi các cháu mang đến con vật bị chết ở ngoài đường hay đâu đó…, thì tôi không lấy tiền mà chỉ làm giúp”.Theo 24H.com.vn, hiện nghĩa trang này có hơn 5000 phần mộ của các thú cưng, chưa kể nhiều chủ nuôi chọn hình thức hỏa táng rồi mang tro cốt đem về hoặc rắc ngay tại hồ nước ở nghĩa trang.Được biết, lâu nay ở Sài Gòn dịch vụ hỏa táng cho chó mèo, thú cưng được thực hiện tại lò thiêu Thủ Đức, thuộc quản lý của trường đại học Nông Lâm TP. Lò thiêu động vật được hoạt động theo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, có cho lấy cốt (thiêu riêng) sau khi thực hiện.Từ tháng 1- 2018, giá thiêu con vật cân nặng dưới 5kg là 300,000 đồng/con, trên 5 kg thì sẽ tính thêm 50,000 đồng mỗi ký lô nặng quá 5kg.Ở lò thiêu của nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) cũng có dịch vụ thiêu thú cưng, cân nặng trên 15kg giá 800,000 đồng, trên 15kg giá 1triệu đổng (không bao gồm chi phí cho hủ cốt, ảnh chụp và lắc).