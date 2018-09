10 Phút Tập Thể Dục Đủ Tăng Trí Nhớ

Chỉ một chút thể dục nhẹ có thể cải thiện tức thì trí nhớ của con người, theo nghiên cứu mới của Nhật Bản cho thấy.Bao nhiêu là một chút? Nghiên cứu gồm 36 nam và nữ khỏa mạnh ở tuổi học đại học và cho thấy rằng chỉ 10 phút đạp xe thư giãn là đủ để cải thiện trí nhớ trong thời gian thử trí nhớ được thực hiện ngay sau đó.Tại sao? Chụp hình não cho 16 người tham gia cho thấy rằng một lượt ngắn của tập thể dục nhẹ nhàng có vẻ đã thúc đẩy sự gia tăng tức thì trong truyền thông giữa hai khu vực hính trong não bộ để tạo tiến trình trí nhớ.Tác giả của nghiên cứu là Hideaki Soya đặt trưng những khám phá như là “chứng cứ nổi bật” của cách làm sao mà một “cuộc tập thể dục nhẹ là có thể có những ảnh hưởng lợi ích cho não bộ và trí nhớ.” Ông ấy là chủ tịch của cơ quan Advanced Research Initiative for Human High Performance tại Đại Học Tsukuba tại thành phố Ibaraki, Nhật Bản.Soya cũng cho biết các kết quả là “tin vui cho những ai không thích tập thể dục,” gồm những người kém sức khỏe hay những người già.Nhưng ảnh hưởng đến trí nhớ kéo dài bao lâu? Soya cho biết bảo đảm là rất nhanh. “Nhưng vào lúc này,” ông nói tiếp, “Chúng tôi có thể nói rằng ảnh hưởng của tập thể dục tồn tại ít nhất 15 phút sau 10 phút tập thể dục.”Soya và các đồng nghiệp của ông phúc trình những khám phá của họ trong số báo ngày 24 tháng 9 của the Proceedings of the National Academy of Science.Trong nghiên cứu, tất cả những người tham gia đều thử trí nhớ 2 lần, một lần sau khi hoàn tất 10 phút đạp xe và một lần khác sau khi không có tập thể dục gì cả.