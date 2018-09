Zimbabwe Phải Cải Tổ Truyền Thông Để Mỹ Ngưng Trừng Phạt

NEW YORK - Nhà ngoại giao Tibor Nagy, mới tuyên thệ nhậm chức ĐS đặc trách châu Phi của nội các Trump (hôm Thứ Tư), tuyên bố bên lề Đại Hội Đồng LHQ: để được giải tỏa trừng phạt, Zimbabwe phải xúc tiến cải tổ về truyền thông, để thay đổi luật hạn chế tự do báo chí và biểu tình chống chính quyền.Chính quyền của TT Manangagwa đang hô hào Washington ngưng cấm vận – ông Nagy trả lời “Chính quyền Zimbabwe hiểu rõ quan điểm của chúng tôi. Cải tổ chính trị là cần để thu hút đầu tư ngoại quốc”.Trong cuộc phỏng vấn bên lề Đại Hội Đồng LHQ, ĐS Nagy diễn giải: lãnh đạo tích cực, hành động tích cực sẽ mở rộng chính trị và cơ hội kinh tế, nhanh chóng đưa đất nước Zimbabwe tới quy chế trung lưu – hành động theo 2 hướng ấy là tín hiệu mời gọi đầu tư từ bên ngoài.TT Mnangagwa thay thế TT Mugabe 93 tuổi bằng can thiệp của quân đội trong năm qua – thắng lợi bầu cử của ông hồi cuối Tháng 7 là 1 bước hệ trọng xóa bỏ di hại của triều đại Mugabe độc tài toàn trị, có thể giúp Zimbabwe tìm kiếm tài trợ phát triển từ các định chế tài chính quốc tế.