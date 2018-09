Mỹ Tiền Lời Nợ Công Sẽ Cao Hơn Quân Phí

Chính phủ liên bang Hoa Kỳ có thể chẳng bao lâu nữa sẽ phải trả tiền lời nhiều hơn tiền nợ mà nó chi tiêu cho các chương trình quân sự, Medicaid hay trẻ em.Hơn 900 tỉ đô la tiền lời phải trả sẽ đáo hạn hàng năm trong vòng 10 năm tới, vượt xa chi tiêu cho những chương trình khác của chính phủ, theo báo New York Times tường trình cho biết.Phí tổn tiền lời sẵn sàng lên tới 390 tỉ đô la trong năm tới, gần 50% nhiều hơn năm 2017, theo Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội cho biết.“Đó là điều rất đáng lo ngại,” theo C. Eugene Steuerle, viên chức tại Viện Urban Institute và đồng sáng lập của Trung Tâm Urban-Brookings Tax Policy Center tại Washington, nói với báo Times.Tiền nợ được dự đoán sẽ lên tới gần 1,000 tỉ đôla vào năm tới – là lần đầu tiên lên lờn như thế kể từ năm 2012, trong khi tiền lời trả hàng năm trên số nợ quốc gia được dự đoán sẽ tăng gấp ba trong một thập niên tới, theo Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội cho biết.Trong quá khứ, nợ của chính phủ đã gia tăng trong thời gian các cuộc suy thoái và đã giảm xuống khi kinh tế hồi phục. Tiền nợ đang gia tăng hiện nay khi kinh tế phát triển, có nghĩa là nguy cơ rằng chính quyền sẽ có ít cơ hội hơn nếu nền kinh tế chậm xuống.Jeffrey Frankel, kinh tế gia tại Đại Học Harvard, cảnh báo rằng khi nền kinh tế suy yếu, thì chính phủ sẽ khó tìm cách để cắt giảm thuế hay gia tăng chi tiêu.Các nhà lập pháp có thể, mà thực sự vậy, cảm thấy bị buộc phải cắt giảm chi tiêu khi thu nhập thuế sút giảm, nhưng điều đó lại càng làm cho nền kinh tế suy sụp thêm. “Cuối cùng rồi sẽ có suy thoái khác, và điều này làm gia tăng cơ hội mà chúng ta sẽ phải tiết kiệm khi xe hơi đang sẵn sàng chậm lại,” theo Frankel nói với báo Times.Nhà quản trị quỹ đầu tư tỉ phú Ray Dalio tiên đoán kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi xuống trong khoảng 2 năm, chúng ta sẽ thấy tiền đô la mất giá vì chính phủ in tiền để tài trợ cho nợ phình to ra.