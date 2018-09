Hạ Viện Mỹ Sẽ Gây Áp Lực TQ Ngưng Đàn Áp Dân Duy Ngô Nhĩ

WASHINGTON - Hạ Viện đang mở điều trần về hàng loạt biện pháp gây áp lực với nhà cầm quyền Hoa Lục để ngưng đàn áp người thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại tỉnh Tân Cương trong vùng viễn tây – tin tức gần đây báo động: 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và dân Hồi Giáo bị tập trung để “tẩy não”.Lên tiếng tại Capitol Hill tuần này, các học giả và giới tranh đấu nhân quyền kêu gọi chính quyền Trump dùng trừng phạt kinh tế chống lại Beijing, và cử người tới Tân Cương tìm hiểu thực tế.Bộ ngoại giao Trung Cộng phản đối ý định can thiệp từ Washington và hô hào không khuấy động vấn đề. Viên chức Trung Cộng phủ nhận các thông tin về cưỡng bách “cải tạo tư tưởng”, chỉ nhận là có 1 số công dân phạm tội nhẹ bị đưa vào trường huấn nghệ.Dân biểu Ted Yoho, đại diện tiểu bang Florida, tuyên bố tại tiểu ban châu Á – Thái Bình Dương của ủy ban ngoại giao: điều tưởng như tiểu thuyết khoa học giả tưởng là thật tại Tân Cương.Hơn nữa, nhà nghiên cứu Adrian Zenz được biết tiếng với công phu đầu tiên mô tả hệ thống trại tập trung ở Tân Cương yêu cầu Bạch Ốc điều tra để biết có hay không doanh nghiệp Hoa Kỳ cung cấp kỹ thuật cho Beijing dùng vào việc do thám và giám sát các hệ thống an ninh. Ông Zenz khẳng định: loại xuất cảng kỹ thuật như thế phải bị chận đứng.