Câu Chuyện Cuối Tuần: Dự Luật SB 895

Cao Minh Hưng

Ngày 22 tháng 9 năm 2018 vừa qua là một ngày vui và thắng lợi cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở tiểu bang California nói riêng, và cho cả cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở khắp nơi trên thế giới vì Dự Luật SB 895 đã được Thống đốc Jerry Brown ký ban hành thành đạo luật. Theo Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, tác giả của Dự luật này cho biết từ năm 2017, bà đã có ý tưởng muốn Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy ở tiểu bang California đưa những câu chuyện về những người tị nạn vào chương trình giảng dạy từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12. Tuy nhiên, bà gặp sự trở ngại với đề nghị này nhưng Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã không bỏ cuộc và quyết định đưa ý tưởng này thành dự luật SB 895.

Nhìn lại chiều dài gần 2 năm qua từ khi Dự luật này được hình thành, chúng ta thấy đây là một công trình nhiều cam go và phải trải qua nhiều chặng đường khác nhau. Từ việc được Hạ viện tiểu bang chấp thuận, rồi đến Thượng viện phải bỏ phiếu thông qua, rồi qua đến Ủy Ban Chuẩn Chi cứu xét và cuối cùng đến Thống đốc California phê chuẩn thông qua. Tuy nhiên, chúng ta đã thấy được một số điều từ Dự luật này. Trước hết, chúng ta cần có một vị dân cử gốc Việt mới có thể am hiểu và quan tâm đến những vấn đề như vầy. Sau đó là sự hỗ trợ và hậu thuẫn của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản để mang lại sức mạnh và tiếng nói cho Dự luật này, với con số hơn 17 ngàn người ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư trên trang Bảo Vệ Cộng Đồng cũng như phái đoàn của người Việt từ khắp nơi kéo đến Sacramento dự các phiên họp khi các vị dân cử trong Quốc Hội tiểu bang California họp biểu quyết về Dự luật này.

Nhìn lại lịch sử từ thời điểm Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam, có thể nói điều bất hạnh cho dân tộc Việt Nam chúng ta là có một số thành phần phản chiến luôn tìm cách bóp méo sự thật về cuộc chiến Việt Nam và đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của nền Đệ Nhị Cộng Hoà ở miền Nam Việt Nam với biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Giới truyền thông và báo chí của Hoa Kỳ đã có những tin tức sai lệch về những trận chiến oai hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như những hình ảnh không đẹp về người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tai hại hơn, con cháu chúng ta, những em sinh ra và lớn lên ở đây không có điều kiện hoặc nhiều sử liệu đúng đắn khi muốn tìm hiểu về cuộc chiến Việt Nam. Đó cũng là lý do mà đến ngày hôm nay, vẫn có những cuốn phim mang tính chất sai lệch về cuộc chiến tranh Việt Nam như bộ phim Viet Nam War vừa mới được chiếu cách đây không lâu đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người Việt tị nạn. Với Điều luật SB 895 này, rồi đây con em của chúng ta sẽ được học những bài học lịch sử của người Việt tị nạn thật đúng đắn và trung thực từ những câu chuyện do chính các nhân chứng là những chiến sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà hoặc những người đã từng là nạn nhân trên đường vượt biên vượt biển tìm Tự Do.

Cuối cùng thì lịch sử của cuộc chiến tranh Việt Nam và trang sử Thuyền Nhân tị nạn cộng sản sẽ được trả lại sự trung thưc của nó để thế hệ mai sau biết rõ đâu là cội nguồn của người Việt tị nạn một cách thật trung thực và đúng đắn nhờ vào Điều luật 895 này.

Cao Minh Hưng

22 tháng 9 năm 2018