Mỹ-ASEAN: Cam Kết Đối Tác Toàn Diện, Hướng Tới Thịnh Vượng, Hòa Bình, Tự Do Hàng Hải Trên Biển Đông

NEW YORK - Hoa Kỳ cam kết toàn phần với đối tác Hoa Kỳ-ASEAN, theo tuyên bố của thứ trưởng ngoại giao John Sullivan sau khi đóng vai đồng chủ tọa hội nghị cấp bộ trưởng của Hoa Kỳ và ASEAN họp bên lề đại hội đồng LHQ.Ông cho biết: hội nghị đã thảo luận chủ trương theo đuổi “vùng Ấn Độ Dương / Thái Bình Dương tự do và mở”, với ASEAN là trung tâm với các văn hóa và nguyện vọng khác nhau cùng hướng tới thịnh vượng, tự do và hòa bình.Ông nói thêm: tại hội nghị này, Hoa Kỳ đã nêu lên nhu cầu duy trì luật quốc tế, gồm tự do hàng hải tại Biển Đông.Thứ trưởng Sullivan đã có 1 số tiếp xúc song phương, và ông nhận thấy đồng thuận của ASEAN cũng như của Hoa Kỳ về nguyên tắc pháp trị, không hành động đơn phương trong khi 1 nước phát triển cơ sở tại Biển Đông và tệ hại hơn là quân sự hóa (ám chỉ Trung Cộng).Về trừng phạt Bắc Hàn, thứ trưởng Sullivan xác nhận việc thực hành nghị quyết về Bắc Hàn của HĐ Bảo An đã được thảo luận, các nước ASEAN tái tục cam kết, không thấy hậu thuẫn với ngoại lệ nào.Khi nhà báo hỏi về thời biểu phi quân sự bán đảo Hàn, ông Sullivan nhận rằng đó là thách thức có ý nghĩa.