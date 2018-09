Facebook: 90 Triệu Tài Khoản Lộ Mật

WASHINGTON -- Công ty Facebook hôm Thứ Sáu thú nhận rằng có khoảng 90 triệu người sử dụng có thể sẽ bị buộc rời tài khoản của họ, sau khic ông ty sửa chữa một sơ hở về an ninh trên tranh web mạng xã hội này, đã cho tin tặc đột nhập tài khoản của họ.Facebook nói rằng bọn tin tặc lợi dụng sơ hở an ninh trên mạng này, nơi chức năng gọi là “View As,” sẽ cho người sử dụng nhìn thấy lai lịch họ xuất hiện đối với người khác.Facebook nói rằng như thế sẽ cho tin tặc trộm thông tin trên Facebook -- và rồi tin tặc nhờ đó sẽ chiếm đạot tài khoản kẻ khác (nhờ thông tin đó).Facebook nói là đã gỡ bỏ chức năng kém an toàn “View As” và đã tái lập việc tiếp cận của 50 triệu tài khoản mà công ty nói là biết đã bị ảnh hưởng, cũng như thông tin tiếp cận cho 40 triệu người sử dụng khác có thể cũng đã bị ảnh hưởng trong năm vừa qua.Công ty nói là đang tiến hành điều tra, và thực sự chưa biết sự kiện đầy đủ về trận đột kích này, cũng như không rõ có trương mục nào bị kẻ gian vào sử dụng hay không, cũng không rõ ai trách nhiệm về các trận đột kích này.