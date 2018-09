Ủy Ban PC Thượng Viện Bỏ Phiếu OK Kavanaugh; Thượng Viện Hoãn Bỏ Phiếu Kavanaugh Để FBI Có Thời Gian Điều Tra Các Tố Giác Tấn Công Sex

WASHINGTON - TT Trump theo dõi đầy đủ cuộc điểu trần của 2 nhân vật chính trong vụ tố giác ứng viên TCPV tấn công tình dục, và nhanh chóng phóng twitter hậu thuẫn ứng viên Kavanaugh, đang là chánh án tòa liên bang tại qủan hạt thủ đô.Twitter chiều Thứ Năm từ chủ nhân Bạch Ốc ghi rõ “Cuộc điều trần này cho thấy lý do ông Kavanaugh được đề cử” – ông Trump mô tả điều trần của ông Kavanaugh là trung thực, vững chắc trong khi phe DC theo đuổi “chiến luợc tìm/diệt” đáng hổ thẹn, để trì hoãn, cản trở, và cưỡng lại. Ông viết “Thượng Viện phái biểu quyết”.Người tố cáo ông Kavanaugh là giáo sư Christie Blasey Ford cả quyết “dám chắc 100%” ông Kavanaugh là 1 trong số nam sinh tấn công bà năm xưa. Ông Kavanaugh trào lệ, khẳng định không hề xâm phạm 1 ai trong đời – ông lên án các tố giác hùa theo phá hoại vĩnh viễn cuộc sống và danh dự của ông và gia đình.Bà Ford nói “tưởng là sắp bị giết khi bị đè xuống giuờng” và hậu quả là chấn thương tâm thần kéo dài nhiều năm.Về phần mình, ông Kavanaugh mô tả cuộc đối chứng này như là “đoàn xiếc” đã được giới lập pháp DC tính toán và phối hợp với chủ ý chính trị phát sinh từ bất bình với TT Trump và kết quả bầu cử 2016. Phát biểu này được báo Washington Post tường thuật và mô tả là “đối đầu phe phái” và là giây phút khác thường trong lịch sử TCPV.Căng thẳng phe đảng lập lại nhiều lần trong ngày điều trần, gồm phát biểu nghiêm khắc của nghị sĩ Lindsey Graham lên án bất kỳ nghị sĩ CH nào bỏ phiếu chống ứng viên Kavanaugh là hợp thức hóa điều đáng phỉ nhổ nhất mà ông chưa từng thấy trong sự nghiệp chính trị.Ứng viên TCPV của TT Trump đã nhận được hậu thuẫn của đa số thành viên ủy ban pháp chế Thượng Viện, bảo đảm tiến trình biểu quyết phê duyệt được xúc tiến.Nhân vật không dứt khoát sau cùng là nghị sĩ Jeff Flake nói “Tôi tin rằng điều khoản của hiến pháp về công bằng và tiến trình luật định đã được thực hành – tôi sẽ bỏ phiếu công nhận ông Kavanaugh”.Tin sáng Thứ Sáu ghi: nghị sĩ Jeff Flake xác nhận ý định bỏ phiếu chấp thuận ứng viên Kavanaugh – ông là nhân vật trong đảng CH chưa dứt khoát cho đến hôm Thứ Năm và được nhà báo quan tâm chú ý. Ông được biết là 1 tiếng nói chỉ trích TT Trump và đã quyết định nghỉ hưu không tái tranh cử.Tin mới nhận: không chắc biểu quyết chiều Thứ Sáu. CNN cho hay: nghị sĩ Flake hô hào hoãn để chờ FBI điều tra.Tình huống kịch đang diễn ra tại hậu trường vào trưa Thứ Sáu: các đồng viện CH trao đổi ý kiến với ông Flake trong 1 phòng riêng, phóng viên không biết thế nào.Mặt khác, vừa khi ủy ban pháp chế họp để chuẩn bị biểu quyết, phe DC đề nghị ban hành trát đòi điều trần với bạn học của Kavanaugh là Mark Judge – GS Ford kể tên Mark Judge là nhân chứng. Người này nói “Không nhớ”. Quyết nghị do nghị sĩ Blumenthal (DC-Connecticut) trình bày bị bác – ông Blumenthal và 5, 6 nghị sĩ DC, gồm bà Kamala Harris (California) và Mazie Hirono (Hawaii) bỏ phòng họp ra ngoài.Tin mới nhận sáng Thứ Sáu là: tạp chí của “Jesus religious order” tại Hoa Kỳ rút lại hậu thuẫn dành cho ông Kavanaugh – lý do: đề cử ứng viên Kavanaugh không còn là vì quyền lợi đất nước.Ông Kavanaugh luôn nhắc lại niềm tin Ki-tô-giáo và kể lại những năm theo học trường Georgetown Prep. (tại Maryland) do dòng Jesuit điều hành.Trong khi đó, điện thoại gọi vào National Sexual Assault Hotline tăng vọt 201%: lúc ủy ban pháp chế Thượng Viện nghe GS Ford và chánh án Kavanaugh điều trần nhiều giờ hôm Thứ Năm.Nhà báo cho biết: có nhiều lý do để nạn nhân không báo cáo – nhưng khi 1 nạn nhân sống sót được chú ý ở bậc toàn quốc, những người đồng cảnh muốn lên tiếng, nhưng theo cách riêng tư. Đó là điều nhận thấy bởi nhân viên của Rape, Abuse & Incest National Network (hay RAINN) hôm Thứ Năm – phát ngôn viên RAINN Sara McGovern xác nhận: điện thoại gọi vào tăng 201% so với 1 ngày trung bình. Ước lượng trước là tăng 147%. Sự gia tăng bắt đầu trước khi GS Ford trình bày nội vụ tại ủy ban pháp chế. Theo lời bà McGovern, RAINN làm dịch vụ hỗ trợ từ 15,000 đến 22,000 nạn nhân hàng tháng.Tin vào xế trưa Thứ Sáu cho biết Ủy Ban Pháp Chế Thượng Viện đã bỏ phiếu với tỉ số 11 trên 10 chấp thuận đề nghị của TT Trump đối với ứng viên Kavanaugh vào Tối Cao Pháp Viện.Nhưng Thượng Nghị Sĩ ôn hòa của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Arizona là Jeff Flake đã kêu gọi một cuộc điều tra các vụ tố giác hành vi tình dục bất chính chống lại vị chánh án Kavanaugh trước khi bỏ phiếu chung kết tại Thượng Viện.Sự can thiệp đầy kịch tính của TNS Flake có nghĩa là cuộc bỏ phiếu chung quyết của Thượng Viện đối với người được đề cử vào TCPV có thể bị trì hoãn tới một tuần để cuộc điều tra của FBI có thể hoàn tất.Các nhà lập pháp Dân Chủ đã kêu gọi một cuộc điều tra của FBI, nhưng các nhà lập pháp Cộng Hòa đã chống lại.Hôm Thứ Sáu, Thượng Viện đã đồng ý trì hoãn cuộc bỏ phiếu ứng viên Tối Cao Pháp Viện Brett Kavanaugh để có thời gian cho FBI điều tra các vụ tố giác tấn công tình dục chống lại chánh án Kavanaugh.Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa của Texas là Whip John Cornyn nói với CNBC rằng vụ trì hoãn này sẽ không kéo dài một tuần, dù Thượng Viện vẫn có kế hoạch tổ chức bỏ phiếu theo thủ tục vào Thứ Bảy.