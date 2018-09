Mỹ: 320 Chiếc F-35 Bố Trí Tại 15 Căn Cứ Trên Toàn Cầu; Ngũ Giác Đài Mua 141 Chiếc F-35 Giá 11.5 Tỉ MK

WASHINGTON - Ngũ Giác Đài và nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin cùng loan báo hợp đồng sản xuất 141 chiến đấu cơ hiện đại F-35 đã thỏa thuận với giá 11.5 tỉ MK.Giá đơn vị là 89.2 triệu, gỉam 5.4% so với giá cũ và là thấp nhất từ trươc đến nay.Thương lượng sơ khởi đạt được từ Tháng 7 mở đường cho giá chỉ tiêu 80 triệu/chiếc trước thời điểm 2020.Reuters đưa tin: các điều kiện cụ thể của hợp đồng sắp được công bố nay mai.Với kỹ thuật tàng hình, tốc độc siêu thanh, các cảm biến mạnh, vũ khí hạng nặng và bố trí toàn cầu, F-35 là chiến đấu cơ tối tân chưa từng có từ trước tới nay, nam nữ phi công đều có thể thực hiện các sứ mệnh và trở về nhà an toàn. Còn hơn chiến đấu cơ, F-35 có khả năng thu thập, phân tích và chia xẻ dữ liệu, là sức mạnh đa năng tăng cường cho tất cả các mặt trận trên không, trên biển và đất liền trong chiến tranh.Với hơn 320 chiếc đang hoạt động từ 15 căn cứ trên toàn cầu -- F-35 đang đóng vai trò quan trọng trong môi trường an ninh toàn cầu hiện nay. Hơn 680 phi công và 6,200 nhân viên bảo trì đã được huấn luyện và phi đội F-35 đã thực hiện hơn 155,000 giờ bay. Tính khả tín của hệ thống vũ khí của F-35 tiếp tục cải thiện qua sự kết hợp của sự cải tiến phần cứng và phần mềm.