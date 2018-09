Sai Gòn Công Chứng Giả Mạo: Dấu Giả, Giấy Giả, Hồ Sơ Giả

SAIGON -- Không chỉ gặp nạn giấy tờ giả... nhưng cũng còn nạn công chứng giả.Báo Pháp Luật đưa ra lời báo động: Một Văn phòng công chứng giả tại TP.SG.Bản tin PL ghi rằng vào sáng 27-9, Sở Tư pháp TP.SG có công văn khẩn gửi Bộ Tư pháp, UBND, Công an,TAND, UBND các quận-huyện tại TP.SG báo động thông tin, ngăn chặn giấy tờ giả.Theo đó, vừa qua, Sở Tư pháp TP.SG phát hiện tại địa chỉ số 229 đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.SG có treo biển hiệu, quảng cáo nơi đây là trụ sở của Văn phòng công chứng Sao Bắc Đẩu và diễn ra hoạt động hành nghề công chứng.Sau khi kiểm tra, xác minh, Sở Tư pháp TP.SG xác định bước đầu các cá nhân, tổ chức có hành vi hoạt động hành nghề công chứng trái phép, làm giả và sử dụng con dấu của Văn phòng Công chứng quận 12, công chứng viên Nguyễn Thế Thành (nhưng thực tế công chứng viên này không đăng ký hoạt động hành nghề công chứng trên địa bàn TP.SG).Do các hành vi vi phạm nêu trên của các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu tội phạm nên Sở Tư pháp TP đã có văn bản chuyển hồ sơ đến Công an quận 9, TP.SG điều tra, xử lý theo thẩm quyền.Đến thời điểm kiểm tra, các cá nhân, tổ chức đã thực hiện công chứng, chứng thực khoảng 600 vụ việc (Con số này căn cứ theo số chứng thực trên bản sao thu được).Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cho biết các giấy tờ đã nêu nói trên nếu đem đi giao dịch sẽ phát sinh hậu quả pháp lý. Do đó, Sở Tư Pháp TP thông tin đến các cơ quan, tổ chức biết để không tiếp nhận sử dụng các văn bản công chứng, chứng thực có liên quan đến vụ việc nêu trên.Bản tin khác của Pháp Luật cho biết vào chiều 28-9, ngôi nhà tại địa chỉ số 229 Man Thiện (phường Hiệp Phú, quận 9, TP.SG) nơi đặt trụ sở VPCC Sao Bắc Đẩu: đây là ngôi nhà 3 tầng đã khóa kín cửa, các bảng hiệu liên quan đến hoạt động công chứng đã bị gỡ bỏ. Phóng viên báo Pháp Luật gọi cửa nhưng bên trong không có ai sinh sống.Những người hàng xóm cho biết cách đây vài ngày thấy lực lượng chức năng tới làm việc. “Tôi chứng kiến có nhiều công an tới làm việc, đưa nhiều giấy tờ, tài liệu ra ngoài. Văn phòng này sau đó đóng cửa cho tới nay” – một người dân nói.Cũng theo người dân, trước đó VPCC hoạt động khoảng vài tháng cho đến khi bị kiểm tra xử lý. Không ai biết chủ sở hữu của căn nhà từng làm VPCC này là ai. PV cũng đã gọi vào hai số điện thoại trên tấm biển: “Văn phòng cho thuê, văn phòng chia sẻ, văn phòng ảo” treo bên tường bên hông của ngôi nhà nhưng đều báo thuê bao không liên lạc được.Đại diện Công an quận 9 xác nhận việc đã phối hợp với Sở Tư pháp TP trong việc kiểm tra văn phòng nói trên. “Tuy nhiên việc xử lý còn phải phối hợp với Sở Tư pháp TP, khi chúng tôi chính thức nhận được công văn từ Sở sẽ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xử lý và có thể khởi tố ngay” - đại diện Công an quận 9 nói.Câu hỏi nên nêu lên: con số 600 hồ sơ công chứng dỏm có thể là mức tối thiểu, vì thực tế có thể nhiều lần hơn?Vì con số này căn cứ theo số chứng thực trên bản sao thu được, nhưng còn các con số ma khác?