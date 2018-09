Chuyện Lạ: VN Cam Kết Nhân Quyền

WASHINGTON/NEW YORK -- Tôn giáo là tiếng nói luôn luôn bị ngờ vực tại Việt Nam, theo tin của RFA. Trong khi đó, bản tin VOA ghi lời cam kết của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trước Liên Hiệp Quốc rằng chính phủ VN sẽ tôn trọng nhân quyền.Bản tin RFA ghi rằng: Hội nghị Đa Sắc tộc-Đa Tôn giáo Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Quốc Hội Hoa Kỳ nhằm để vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.Hội nghị vừa nêu diễn ra trong ngày 28 tháng 9 năm 2018 với sự tham dự của đại diện cộng đồng người Việt hải ngoại, với khoảng hơn 200 người đến từ các tiểu bang của nước Mỹ, Canada, Pháp và Úc Châu. Họ đại diện cho 32 sắc tộc và 5 tôn giáo ở Việt Nam.Bản tin ghi lời Mục sư Nguyễn Công Chính, một cựu tù nhân lương tâm bị Chính quyền Hà Nội tống xuất khỏi Việt Nam, nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc hội nghị rằng những người Việt tham dự hội nghị có chương trình gặp gỡ với các vị Dân biểu Mỹ, để trình bày tình trạng các sắc tộc ở Việt Nam, chủ yếu là những sắc tộc thiểu số từ vùng Tây Bắc, Tây Nguyên cho đến Tây Nam Nam Bộ bị đàn áp, nhiều buôn làng bị xóa sổ, đất đai bản địa bị trưng thu…và kêu gọi các chính giới Hoa Kỳ hỗ trợ cho hòa bình, công lý và tự do tại Việt Nam.Đại diện của các tôn giáo, bao gồm Công Giáo, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài và Tin Lành cũng trình bày với Quốc hội Mỹ về tình trạng không có tự do tôn giáo ở Việt Nam, cũng như kêu gọi Hoa Kỳ đặt Việt Nam trở lại danh sách CPC, là quốc gia cần theo dõi đặc biệt do đàn áp tôn giáo.Đại sứ Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, bà Pricess Maria Amor chia sẻ với những người Việt tham dự Hội nghị Đa Sắc tộc-Đa Tôn giáo rằng mọi người đều có quyền lựa chọn tôn giáo cho mình và thực hành các quyền của con người. Bà Amor nhắc nhở rằng tự do tôn giáo sẽ xác nhận sự tự do của con người.Bên cạnh chương trình tại Quốc Hội Hoa Kỳ, phái đoàn người Việt tham dự Hội nghị còn thực hiện cuộc diễu hành đến Nhà Trắng với khẩu hiệu “Vì hòa bình, tự do, công lý cho Việt Nam”.Trong khi đó, bản tin VOA kể rằng: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 27/9 nói trước các đại biểu của Liên Hợp Quốc rằng Việt Nam phấn đấu thực hiện cam kết của mình đối với tổ chức này trong việc bảo đảm nhân quyền và môi trường sống.Một nhà hoạt động trong nước cho VOA biết ông hy vọng người đứng đầu chính phủ Việt Nam không nói suông trước mặt cộng đồng quốc tế.Phát biểu tại một phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York chiều ngày 27/9, ông Phúc nói “Việt Nam đã đồng hành và đóng góp cho các mục tiêu cao cả của Liên Hợp Quốc trong hơn 70 năm qua” trong đó có “đảm bảo quyền con người.”Trong bài phát biểu tại hội trường trụ sở LHQ ở New York, ông Phúc cho biết Việt Nam “đang nỗ lực phấn đấu hơn nữa cho công bằng” và “bảo vệ tốt môi trường” cũng như “đảm đảo quyền cho mọi người dân.”Thành tích nhân quyền của Việt Nam luôn bị cộng đồng quốc tế chỉ trích và ô nhiễm môi trường đã trở thành một vấn nạn gây bức xúc trong xã hội Việt Nam đặc biệt trong những năm gần đây, nhất là từ thảm họa Formosa.Từ Hà Nội, Tiến sỹ Nguyễn Quang A nói hôm 28/9 ông được nghe bài phát biểu của ông Phúc tại LHQ qua truyền hình Việt Nam VTV trong đó “ông ấy nói nhiều về thành tích của Việt Nam, về cam kết nhân quyền và phát triển.”Vị tiến sỹ và nhà hoạt động vì dân chủ này cho rằng nếu những gì ông Phúc nói ở New York là cam kết của chính ông Phúc và chính phủ thì “đó là một điều rất tốt.”“Tôi mong rằng cam kết ấy sẽ trở thành hiện thực ở Việt Nam, với việc các ông ấy sẽ dừng đàn áp những người bảo vệ nhân quyền, ngừng bỏ tù những người bất đồng chính kiến và ngăn chặn những tai họa môi trường như trường hợp đã xảy ra với Formosa, với rất nhiều các nhà máy nhiệt điện đang gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng ở Việt Nam.”Nhiều người dân đã xuống đường phản đối thảm họa môi trường biển miền Trung do nhà máy thép Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh gây ra trong năm 2016.Nhiều người dân đã xuống đường phản đối thảm họa môi trường biển miền Trung do nhà máy thép Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh gây ra trong năm 2016.Bảo vệ quyền con người là một trong ba trụ cột chính bên cạnh hòa bình-an ninh và hợp tác-phát triển của LHQ mà Việt Nam là một thành viên. Trong khi đó, đảm bảo sự bền vững của môi trường là một trong những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ mà Việt Nam đã tham gia và cam kết thực hiện.TS Quang A cho rằng nếu tình hình sẽ vẫn diễn ra như thời gian vừa qua thì lời nói của ông Phúc tại Đại hội đồng LHQ chỉ là “lời nói gió bay cho vui mà thôi.”Đầu tháng này, chính quyền Hà Nội đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì ngăn cản hai nhà lãnh đạo của các tổ chức nhân quyền quốc tế không cho họ nhập cảnh vào Việt Nam để tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN mà Việt Nam là nước chủ nhà.VOA ghi nhận thêm: “Chính quyền Việt Nam trong những tháng gần đây cũng tăng cường bắt giữ nhiều nhà hoạt động, bloggers, nhà báo và những người dùng mạng xã hội với các cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” hay “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước.”...”