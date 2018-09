Bệnh Dữ, Chung Thủy, Bóp Cổ, Học Tiếng Anh

Xuân NiệmBệnh lạ, bệnh dữ... Dân Sài Gòn báo động...Bản tin TTXVN kể: Trẻ bị tay chân miệng trở nặng vì chủng vi rút nguy hiểm tái xuất hiện....Theo Trung tâm Y tế dự phòng TP Sài Gòn, số ca nhập viện do tay chân miệng tăng nhanh trong những tuần gần đây. Trung bình mỗi tuần thành phố ghi nhận 286 ca, tăng 47% so với 4 tuần trước đây. Tổng số ca bị tay chân miệng ghi nhận được tại TP Sài Gòn từ đầu năm đến nay là 3.195 ca.Bản tin VTC kể về ngôi làng kỳ lạ ở Hà Nội: Đàn ông và đàn bà đều hết mực chung thủy, giữ trinh tiết.Nằm tận cuối dòng sông Đáy hiền hòa, làng Trinh Tiết (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) nổi tiếng bởi phong cảnh hữu tình, nghề canh cửi lâu đời và cả sự chung thủy sắt son hiếm có. Hàng nghìn năm qua người phụ nữ nhất quyết không tái giá nếu không may người chồng qua đời.Đặc biệt hơn, đàn ông ở đây cũng không đi bước nữa khi bạn đời mất sớm. Không ai ép buộc, người làng Trinh Tiết lại cảm thấy bình thản và hạnh phúc trước những quyết định của mình.Báo Phụ Nữ VN kể chuyện tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết: Chủ phòng khám bóp cổ, hành hung nhà báo khi đến làm việc.Vừa giới thiệu thông tin là nhà báo đến xác minh thông tin theo phản ánh, 2 Nhà báo bị ông Nguyễn Huy Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị phòng khám Đa khoa Thiên Hòa buông những lời mạt sát. Không những thế, ông Khánh còn bóp cổ Nhà báo Trần Hiếu (Báo Phụ nữ Việt Nam), còn người phụ nữ tên Vân của phòng khám xô đẩy nhà báo Lê Huyền (Báo Phụ nữ TP HCM) suýt ngã từ bậc tam cấp.Báo Nghệ An kể chuyện gia cầm thiếu giấy chứng minh kê dân: Chiếc xe khách chở gần 5.000 con gà con không có giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận kiểm dịch được tài xế giấu trong thùng xe.Sáng 28/9, Đội CSGT Công an huyện Yên Thành cho biết đã bàn giao số tang vật là 4.800 con gà giống cho Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Yên Thành xử lý theo quy định.Trước đó, vào khoảng 3h30 phút ngày 27/9, tổ công tác CSGT Công an huyện Yên Thành đang tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 7B, đoạn qua thị trấn Yên Thành thì phát hiện xe khách BKS 37B - 018.70 có dấu hiệu nghi vấn.Báo Lao Động kể chuyện Sài Gòn không ưa nghề đòi nợ thuê: Phó Chủ tịch thường trực UBND TPSG Lê Thanh Liêm vừa kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ, đưa loại hình hoạt động đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh.Theo UBND, dịch vụ đòi nợ thuê đang biến tướng, một số vụ việc có dấu hiệu cấu kết băng nhóm gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.Để đòi nợ (theo ủy quyền của chủ nợ), các công ty này thường sử dụng chiêu trò, đe dọa mang tính chất xã hội đen, trấn áp, khủng bố tinh thần gây hoang mang cho con nợ.Báo Dân Việt kể: Theo phản ánh của người dân xã Đường Hoa, huyện Hải Hà (Quảng Ninh), Trưởng Công an xã này đã nhiều lần vòi vĩnh tiền để làm các thủ tục tạm trú, sổ hộ khẩu... Số tiền lên đến 3 triệu, 5 triệu, 12 triệu đồng tùy từng vụ việc...“Chúng tôi là những người nông dân nghèo, bất đắc dĩ mới phải bỏ quê ra đây làm ăn, sinh sống. Vậy mà Công an xã đã không tạo điều kiện, lại còn bắt chúng tôi phải nộp tiền hàng triệu đồng. Bản thân gia đình tôi mới chỉ đăng ký tạm trú, nhưng đã mất 2 triệu đồng tiền mặt và một bữa cơm cũng tầm 2 triệu nữa” - chị B. nói.Báo Thanh Niên kể: Với mục đích ban đầu là tạo ra một môi trường học tiếng Anh mới mẻ và hiệu quả cho sinh viên, một nhóm bạn trẻ đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Hanoikids tình nguyện hướng dẫn cho du khách nước ngoài vào tháng 5.2006 tại Hà Nội.Sau 12 năm hoạt động, đến nay CLB này đã đứng số 1 trong lĩnh vực dẫn tour tình nguyện, trở thành một thương hiệu uy tín đối với du khách khi đến VN. CLB cũng đã trở thành cầu nối thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa VN và thế giới, khuyến khích giới trẻ tìm hiểu và gìn giữ giá trị truyền thống của dân tộc, cũng như xây dựng cho giới trẻ tinh thần công dân toàn cầu.Báo Người Lao Động kể: Theo cáo trạng, do vợ không được cử đi học đúng theo ý muốn nên nguyên trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế đe dọa giết hiệu trưởng Trường CĐ Cần Thơ.Sáng 28-9, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Tuấn Kiệt (nguyên trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế của Trường CĐ Cần Thơ) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân". Lý do hoãn phiên tòa do ông Trần Thanh Liêm (Hiệu trưởng Trường CĐ Cần Thơ), người đại diện cho Trường CĐ Cần Thơ tham gia phiên tòa, đã hết thời gian bổ nhiệm làm hiệu trưởng từ ngày 1-9-2018.Báo Tiền Phong kể: Phạt 300 triệu đồng, buộc doanh nghiệp nạo vét đất đá lấp đầm Thị Nại.Ngày 28/9, ông Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết đã ký quyết định xử phạt hành chính 300 triệu đồng đối với Công ty CP Xăng dầu Bình An về hành vi lấp đầm Thị Nại (phường Thị Nại, TP Quy Nhơn). Đồng thời, buộc công ty này phải nạo vét toàn bộ khối lượng đất, đá đã đổ xuống đầm Thị Nại.Báo Infonet kể chuyện Hải Phòng: Đất quốc phòng đang bị lấn chiếm, chính quyền "bó tay".Dân đua nhau xây nhà, giang hồ ngang nhiên chiếm đất, cơ quan chức năng "bó tay"..Đó là những gì đang diễn ra trong thời gian qua trên 14ha đất quốc phòng do Tổng công ty 319 quản lý tại khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng.Bản tin VnExpress kể: Sài Gòn muốn chi 1.500 tỷ xây nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm.Ủy ban Nhân dân TP SG vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trương xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.Nhà hát được xây với quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng lớn và nhỏ. Thành phố đánh giá công trình này thật sự cần thiết và cấp bách, là biểu tượng văn hóa, điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của địa phương. Nhạc trưởng Trần Vương Thạch, Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch (HBSO) cho biết so với tiêu chuẩn các nhà hát giao hưởng thế giới, quy mô công trình này ở mức trung bình.