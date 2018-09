Ý KIẾN CỦA MỘT PHỤ HUYNH VỀ CUỘC BẦU CỬ 2018



Thang Do , San Jose, CA

Thành viên của PIVOT, Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến



Là một phụ huynh, tôi viết bài này để chia sẻ suy nghĩ về cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới với các bạn có con hay cháu. Tuy là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để chọn đại diện Quốc Hội nhưng nó quan trọng vì nước Mỹ đang đứng trước các thử thách rất lớn. Tôi chỉ mong đưa ra góc nhìn của một phụ huynh chứ không nhằm ủng hộ một cá nhân nào.



Khi quyết định bầu cho ai hay luật nào, tôi chỉ đặt câu hỏi giản dị: tôi hy vọng gì cho tương lai con cháu? Ứng viên hay dự luật nào phù hợp với sự mong mỏi đó?



1. Tôi muốn con tôi được sống trong một môi trường an toàn. Những vụ thảm sát hàng loạt bằng súng đạn mà cứ vài tháng lại xảy ra trên nước Mỹ cần phải chấm dứt. Sau mỗi vụ như thế, từ Sandy Hook, Connecticut (20 trẻ em và 6 người lớn bị giết) cho đến Parkland, Florida (17 người bị giết) và hơn 200 vụ khác, chính phủ của đảng cầm quyền không mảy may có biện pháp nào (ngoài khóc và cầu nguyện). Họ tiếp tục nhận tiền từ Hội Súng Quốc Gia (NRA) để ngăn trở mọi nỗ lực giới hạn việc sở hữu súng.



Ở các nước khác, thí dụ như sau vụ thảm sát tại Port Arthur năm 1996, chính phủ Úc dưới sự lãnh đạo của thủ tướng bảo thủ John Howard, đã cải tổ luật và siết chặt quyền sở hữu súng. Nước Úc từ đó không trải qua vụ thảm sát tương tự nào nữa. Không một quốc gia nào trên thế giới lại điên rồ về việc sở hữu súng đạn như ở Mỹ.



Hãy bầu cho những thành viên Quốc Hội dám chống lại hội NRA và thông qua luật súng hợp lý và hữu hiêu để bảo đảm một tương lai an toàn cho con em chúng ta.



2. Tôi muốn con tôi được sống trong một môi trường trong sạch. Trái đất tiếp tục bị hâm nóng do khí thải của con người. Năm 2015 cho đến năm nay là bốn năm nóng nhất trong lịch sử từ khi dữ kiện nhiệt độ được ghi chép. Với đà này, các đợt sóng nhiệt hiện nay sẽ trở nên tình trạng bình thường vào năm 2100. Nhiều khu vực trên thế giới sẽ không còn thích hợp cho sự sống của con người, gây ra làn sóng di tản vĩ đại sang các khu vực khác. Các tai họa thiên nhiên như bão lụt và hạn hán sẽ xảy ra liên tục. Do các khối băng ở Bắc và Nam Cực tan ra, mặt biển sẽ dâng cao hơn và nhiều vùng gần biển kể sẽ bị ngập nước. Không khí chúng ta thở, nguồn nước chúng ta uống, đều tiếp tục mỗi ngày bị ô nhiễm trầm trọng hơn. Đây không phải là một lo sợ hão huyền. Đại đa số các nhà khoa học của thế giới, trong và ngoài chính quyền, phi đảng phái, đã đồng ý với viễn tượng trên.



Hãy bầu cho những thành viên Quốc Hội quan tâm đến môi trường, và nhất là không phủ nhận hiện tượng biến đổi khí hậu là có thật. Hãy để lại cho con em chúng ta một môi trường trong sạch, phù hợp cho cuộc sống lành mạnh.



3. Tôi muốn con tôi không phải gánh một món nợ quốc gia khổng lồ. Một đạo luật giảm thuế vĩ đại cho các công ty và người giàu đã được thông qua vào cuối năm ngoái. Cái giá của việc giảm thuế này là nhà nước bị thâm thủng ngân quỹ nặng nhất trong lịch sử, tạo nên món nợ công cũng lớn nhất trong lịch sử. Chính sách “cứ tiêu xài cho sướng, nợ nần để người khác lo” để lại hậu quả nghiêm trọng. Nạn nhân sẽ là thế hệ con em; chúng sẽ phải nai lưng ra mà thanh toán nợ của cha ông.



Hãy bầu cho những thành viên Quốc Hội quan tâm đến người nghèo và trung lưu, thay vì chỉ trục lợi cho các đại công ty và giới giàu có. Hãy đừng để thế hệ con em phải gánh một món nợ quốc gia khổng lồ.



4. Cuối cùng, tôi muốn con tôi, cả trai lẫn gái, được đối xử bình đẳng và được tôn trọng. Nguyên tắc quan trọng nhất của nước Mỹ là mọi người sinh ra đều bình đẳng. Nước Mỹ đã có một truyền thống đẹp, đã là một xứ sở hào sảng và bao dung với mọi người, không kể màu da, xuất xứ, tôn giáo hay giới tính. Chúng ta cần duy trì và phát huy truyền thống này, thay vì co cụm lại trước thế giới khi chúng ta gặp những thử thách có tính ngắn hạn, kể cả nguy cơ khủng bố hay cạnh tranh kinh tế. Sức mạnh thật của nước Mỹ chính là ở đấy, chứ không hẳn do tiền bạc hay súng đạn.



Hãy bầu cho những thành viên Quốc Hội quan tâm đến quyển lợi của phụ nữ và người da màu. Hãy tạo nên một xã hội mà mọi người, nam lẫn nữ, da màu lẫn da trắng, được tôn trọng và đối xử bình đẳng.



Như các thế hệ đã đi trước, người Việt chúng ta sống chính vì tương lai con cái. Hãy đi bầu tháng 11 này cho những ứng viên, cho những dự luật có khả năng khôi phục lại một nước Mỹ an toàn, trong lành, phồn thịnh và bình đẳng.