Mỹ Đánh Quân Uỷ Trung Ương TC

Vi AnhChính quyền Mỹ ngày 20/9 đã công bố quyết định trừng phạt Cục Phát triển Thiết bị (EDD) thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc do các thương vụ mua bán vũ khí của EDD với Nga đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington đối với Moscow. Cả EDD và Giám đốc EDD Li Shangfu đều bị liệt vào danh sách trừng phạt này của Mỹ.Như vậy là Chính phủ Mỹ đã áp đặt trừng phạt lên đơn vị chủ chốt, quyền lực nhứt của quân đội Trung Quốc là Quân Uỷ Trung Ương TC và các đại đơn vị trực thuộc vì mua máy bay chiến đấu và hoả tiễn đất đối không của Nga. Tuy nhiên, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng “mục tiêu cuối cùng” của các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt với Trung Quốc là nhắm vào Nga để trả đũa Moscow.Việc Mỹ trừng phạt đánh vào Quân Uỷ Trung Ương, cơ quan quyền thế nhứt của Đảng CS lãnh đạo chỉ huy quân đội TC, khiến TC rất giận dữ và phản ứng mạnh. Theo Nhân Dân nhật báo của TC, hôm 22/09/2018, Thứ trưởng Ngoại Giao Trịnh Trạch Quang (Zheng Zequang) đã triệu đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh lên bộ Ngoại Giao để chính thức phản đối lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Đối với bộ Quốc Phòng Trung Quốc, Hoa Kỳ không có quyền can thiệp vào mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga - hai nước có chủ quyền. Bắc Kinh dọa nếu không hủy bỏ các lệnh trừng phạt này, Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả.Mỹ không trả lời, trả vốn gì về những trừng phạt, coi đây là pháp luật của Mỹ và đồng minh của Mỹ phải thi hành, không có gì để bàn luận với TC./. (VA)