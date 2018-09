TC: Trump Chụp Mũ TQ Phá Bầu Cử Mỹ Là Để Kiếm Phiếu

NEW YORK - TT Trump họp báo 80 phút tại New York hồi chiều Thứ Tư, trả lời phỏng vấn về nhiều vấn đề.Trước đó, tại HĐ Bảo An, ông công khai lên án Trung Cộng âm mưu quấy rối bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ.Ngoại trưởng Wang Yi đã lên tiếng phản bác, không chấp nhận, vì theo ông, Beijing luôn theo đuổi chủ trương không can thiệp như là truyền thống trong mọi hoạt động ngoại giao.Ông Trump tuyên bố tại HĐ Bảo An ông là TT chưa từng thấy dám thách thức về mậu dịch với Trung Cộng và đang thắng thế.Tại Hoa Lục, báo quốc doanh Global Times lên án Trump chế tạo chiến lược liên kết Trung Quốc với bầu cử giữa kỳ Tháng 11 – mục xã luận của báo này nhấn mạnh “Quy trách Trung Quốc không bảo đảm thắng lợi của đảng CH”.