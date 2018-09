Nga Hứa Xem Xét Tố Giác Nghi Can Hạ Độc Skripal

MOSCOW - Thẩm quyền điều tra Anh Quốc (UK) chỉ danh 1 trong 2 nghi can tấn công cựu sĩ quan quân báo Nga Sergei Skripal tại Salisbury là 1 sĩ quan cấp đại tá của Nga.BBC và báo Daily Telegraph đưa tin: tên của 2 nghi can ghi trên sổ thông hành là bí danh, là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov.1 trong 2 nghi can chính là đại tá quân báo Anatoliy Phepiga.Tại Điện Kremlin, phát ngôn viên Peskov loan báo “Nhiều người giống nhau - tôi không thể nói công dân nêu tên trong cuộc điều tra ấy là ai” – nhưng ông Peskov hứa xem xét.Theo Telegraph, nghi can Chepiga 39 tuổi từng tham chiến tại Chechnya và Ukraine được TT Putin phong “anh hùng quân đội năm 2014”. 2 tuần trước, ông Puti nói “Các nghi can là thường dân”.