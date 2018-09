Những Tin Giả Từ Tòa Bạch Ốc, Phân Tích Mới Đây Cho Thấy Người Di Dân Ảnh Hưởng Hai Phần Ba Sự Tăng Trưởng Kinh Tế Hoa Kỳ Kể Từ Năm 2011

Lê Minh Hải

- Hỏi: Tại sao ông Trump hay đưa ra những tuyên bố sai lạc về di trú?

- Hỏi: Vấn đề di trú thay đổi ra sao kể từ có những luật mới trong năm 1965?

- Hỏi: Có bao nhiêu di dân nhận được Thẻ Xanh trong năm 2017?

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư , từ 7:00-8:00 giờ và Facebook.com/rmiodp(Robert Mullins International) Trong tháng Tám vừa qua, Tổng thống Donal Trump lại xác nhận rằng 1) các chính phủ ngọai quốc chọn người nhập cảnh Hoa Kỳ qua những lọai chiếu khán (visa) đa dạng, và 2) các chính phủ này chọn bọn giết người và gửi qua Hoa Kỳ. Đây là những tin Giả.Dữ kiện thứ nhất: Những người ngọai quốc nộp đơn xin chiếu khán xổ số trên mạng điện tử và việc chọn lựa được thực hiện hòan tòan ngẫu nhiên tại Hoa Kỳ. Các chính phủ ngọai quốc không hề giữ vai trò gì để có thể quyết định ai sẽ được chiếu khán lọai đa dạng này. Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ không cho phép bất cứ chính phủ ngọai quốc nào chọn ai sẽ đến Hoa Kỳ.Dữ kiện thứ hai: Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ không bao giờ cho phép bọn sát nhân có chiếu khán. Các đương đơn xin chiếu khán đều được điều tra cẩn thận và bất cứ ai phạm một tội hình sự như giết người chẳng hạn sẽ không hợp lệ để được cấp chiếu khán.Ông Trump không ngu. Ông biết Chiếu Khán Xổ Số họat động ra sao. Thế thì tại sao ông lại cung cấp cho người dân những thông tin mà ông biết là giả? Nếu ông cứ tuyên bố nhiều lần những điều giả dối về chương trình Chiếu Khán Xổ Số Đa Dạng thì liệu dân chúng Hoa Kỳ có thể tin bất cứ những gì ông nói về chính sách di trú Hoa Kỳ hay không?Dí trú đòan tụ bị cắt giảm sẽ ảnh hưởng ra sao?Ông Trump muốn giảm vấn đề di trú đòan tụ gia đình. Điều này sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đối với xã hội Hoa Kỳ.Bà Melania Trump, Đệ nhất phu nhân tổng thống, có cha mẹ là di dân nay đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Họ được hưởng quyền lợi hòan tòan từ lọai di trú đòan tụ gia đình mà Tổng thống Donald Trump và con rể muốn cắt giảm càng nhiều càng tốt.Đối với những thế hệ đã qua, vấn đề đòan tụ gia đình là nền tảng của hệ thống di trú Hoa Kỳ vì người di dân hòa nhập tốt hơn với sự giúp đỡ của gia đình họ.Ông Trump nhắm đến việc thay thế đòan tụ gia đình với hệ thống tính điểm vốn chỉ nhắm vào việc cấp thẻ xanh cho những di dân dựa trên năng khiếu của họ thay vì những liên hệ gia đình. Nhưng chúng ta đã và đang có lọai chiếu khán H1B cũng là một lọai hệ thống tính điểm, cho phép những di dân có tài năng vượt trội để có thể được cấp thẻ xanh.Lại thêm tin giả từ Tòa bạch Ốc: Ông Trump nói rằng: "Dưới hệ thống di trú tồi tệ hiện nay, một người di dân có thể mang theo không giới hạn, hầu hết lả thân nhân xa gần". Hiển hiên điều này không đúng. Người di dân bị giới hạn rất nhiều khi muốn bảo lãnh thân nhân của mình. Chẳng hạn như, người di dân phải có quốc tịch Mỹ mới có thể bảo lãnh con có gia đình và anh chị em ruột thịt.Tại sao phải cắt giảm di trú đòan tụ gia đình? Ông Trump muốn giảm bớt vấn đề di trú gia đình vì cách suy nghĩ của ông muốn "Nước Mỹ Trước Hết" như khẩu hiệu bầu cử của ông. Ông nói rằng hệ thống di trú đoàn tụ gia đình cho phép quá nhiều di dân vào Hoa Kỳ hòan tòan dựa trên mối liên hệ gia đình, làm tăng số di dân có năng khiếu thấp sẽ giành việc làm của các công nhân Hoa Kỳ. Nhưng các cuộc nghiên cứu đã chứng minh không phải như vậy.Kế họach giảm số di dân của ông Trump có đẩy mạnh nền kinh tế không? Câu trả lời là Không. Theo một bản nghiên cứu mới đây, việc cắt giảm di dân sẽ làm giảm Tổng Sản Lượng Nội Địa (GDP) 7% vào năm 2027, và làm giảm 1 triệu 300 ngàn việc làm. Vào năm 2040, Tổng Sản Lượng Nội Địa sẽ giảm xuống khỏang 2% và khỏang 4 triệu 600 việc làm sẽ biến mất.Hệ thống di trú đòan tụ gia đình đã kéo dài bao lâu? Đây là một phần của luật di trú Hoa Kỳ có ít nhất từ năm 1921. Theo sau sự thay đổi luật vào năm 1965, vấn đề di dân đến Hoa Kỳ đã chuyển từ hầu hết các nước ở Âu Châu sang các nước ở Châu Mỹ La Tinh và Á Châu.Phân Tích Mới Đây ChoThấy Người Di Dân Ảnh Hưởng Hai Phần Ba Sự Tăng Trưởng Kinh Tế Hoa Kỳ Kể Từ Năm 2011.Hai phần ba mức tăng trưởng Tổng Sản Lượng Nội Địa Hoa Kỳ từ năm 2011 đã liên hệ trực tiếp đến việc di dân. Bất cứ sự cắt giảm di trú nào cũng sẽ làm nguy hại sự thành đạt kinh tế và làm trì hoãn sự đổi mới.Mặc dù chỉ chiếm 14% dân số Hoa Kỳ, người di dân đã lập ra 40% cơ sở thương mại nằm trong số 500 doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích nhất của Hoa Kỳ, và chiếm 30% tổng số các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ từ năm 2011, bao gồm hơn một nửa các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện có trị giá trên 1 tỷ mỹ kim.Thêm vào đó, người di dân có khả năng cao hơn gấp đôi so với người Mỹ bản địa để tạo ra một phát minh được cấp bằng sáng chế, hoặc thắng một Giải Thưởng Hàn Lâm hoặc giải Nobel. Họ trả thuế nhiều hơn và sử dụng những lợi ích chính phủ ít hơn.Có nhiều nghiên cứu và những người thông thái đều thấy rằng nền kinh tế Hoa Kỳ rất cần di dân. Sở thuế IRS cần di dân. Hệ thống An sinh Xã hội cần di dân. Các chủ nhân Hoa Kỳ ở khắp các tiểu bang cần di dân. Chúng ta hy vọng rằng ông Trump sẽ mau chóng hiểu ra rằng cách tốt nhất là không cản trở những lợi ích mà người di dân mang đến cho Hoa Kỳ.Hỏi Đáp Di TrúÔng ta chỉ cố gắng giữ sự ủng hộ của những người thích đảng Cộng Hòa. Ông sẽ nói bất cứ điều gì để chiều lòng họ, dù điều đó có thật hay không.Trong thập niên 50, người Âu Châu chiếm 56% số di dân. Trong thập niên 2000, họ chỉ còn chiếm 13% số di dân. Từ thập niên 1950, người di dân từ các nước Châu Mỹ La Tinh gia tăng từ 23% đến 41%. Di dân từ Á Châu tăng rất nhanh từ 5% lên 41% số di dân.Có 1 triệu 200 ngàn di dân nhận được Thẻ Xanh, với 34% di dân đã có mặt tại Hoa Kỳ và 66% là di dân mới đến Hoa Kỳ. 