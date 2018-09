Trump: Điều Trần Của Ford Có Vẻ ‘Đáng Tin’; Giáo Sư Ford Khai: 100% Người Đó Là Kavanaugh

WASHINGTON - Tin Fox News dưới dòng tựa “Ngày Phán Xét” là diễn biến bất ngờ trước dự định của ủy ban pháp chế Thượng Viện cho 2 nhân vật chính điều trần tố giác ứng viên TCPV Kavanaugh tấn công tình dục nữ sinh cùng trường 36 năm trước nay là giáo sư Christine Balsey Ford làm việc tại Univeristy of Paolo Alto.1 thông cáo cho hay: các nghị sĩ CH tiết lộ đã phỏng vấn hôm Thứ Hai 1 người đàn ông (không là Kavanaugh) nói “người đối đầu bà Ford không là Kavanaugh”. Qua hôm sau, họ đã phỏng vấn người này 1 lần nữa. Các nhà điều tra cũng nói chuyện điện thoại với 1 người đàn ông khác với thông tin tương tự.Bà Ford từng nói “không thể nhầm với người khác”.Trong khi đó, 1 phụ tá lập pháp của nghị sĩ DC lên tiếng phản đối, vì không bao giờ được thông báo những xác quyết ấy, là phạm nội quy Thượng Viện. Viên phụ tá này hô hào FBI điều tra.Tố cáo của bà Ford được chuyển tới nghị sĩ Diane Feinstein từ Tháng 7, nhưng không được công bố cho đến gần ngày biểu quyết của Thượng Viện để phê duyệt để cử của TT Trump. Văn phòng của bà Feinstein bị tố cáo dùng sự nặc danh của người tố cáo cho tới khi có thể khai thác lợi ích chính trị.Nghị sĩ CH Orin Hatch cảnh báo qua twitter “Sẽ là khó tuởng tượng các thành viên DC tại ủy ban pháp chế có thể khiếu tố với bộ mặt thẳng thắn”.Nhưng tình thế vẫn là khó khăn với ứng viên Kavanaugh.Cuộc điều trần ngày Thứ Năm bắt đầu với tuyên bố khai mạc của nghị sĩ chủ tịch Chuck Grassley, và nghị sĩ Feinstein – sau đó là phần trình bày của GS Ford. Mỗi nghị sĩ thành viên có 5 phút để chất vấn.Phe CH đã tuyển 1 luật sư bên ngoài, chuyên về tấn công tình dục để làm 1 phần chất vấn, với giải thích “tránh chính trị hóa”.Ông Kavanaugh trình bày sau.Bà Ford sẽ phải giải thích về 4 nam sinh có mặt trong cùng phòng mà bà bị tấn công – những người bà kể tên, là Kavanaugh, Mark Judge, P.J. Smyth và 1 người không nhớ. Bà Ford có nhắc tên 1 người nữ, là Leland Ingham – bà này nói: không biết Kavanaugh, cũng không biết vụ ấy. Ngoài ra, tờ khai của bà Ford viết sau khi qua trắc nghiệm của máy khám phá nói dối ghi: có 4 trai và 2 gái trong phòng.Cũng có những nghi vấn về sự khả tín của bà Ford và những người tố cáo khác (không xuất hiện trong chương trình điều trần ngày 27-9).Fox News đưa tin: tuần này chứng kiến 5, 6 người tố cáo khác xuất hiện. hôm Thứ Ba, 1 cử tri thông báo văn phòng nghị sĩ Sheldon Whitehouse (DC-Rhodes Island) rằng: 2 người say mèm là Kavanaugh và Mark tấn công tình dục 1 người bạn trên thuyền năm 1985. Danh tính của người này đang được giữ kín. 5, 6 cơ sở truyền thông tiếp tục đưa tin về các tố gíac trong 4 giờ sau.Mặt khác, các nhà điều tra của Thượng Viện đã chất vấn ông Kavanaugh trong tuần này về cáo giác bằng thư gửi đến nghị sĩ Cory Gardner (CH-Colorado) của 1 người ẩn danh (có lẽ từ Denver) rằng Kavanaugh đã xô 1 người vào tường để tấn công và xâm phạm trước mặt 4 nhân chứng trong 1 sinh hoạt họp bạn năm 1998 – văn phòng nghị sĩ Gardner nhận được thư tố cáo hôm 22-9.Bản thân ứng viên Kavanaugh khẳng định “Không bao giờ làm chuyện như thế” và các tố cáo là “total twilight zone – vùng nhá nhem”, là gây thương tổn Tối Cao Pháp Viện.Ông Kavanaugh theo dõi điều trần của bà Ford tại văn phòng của PTT Mike Pence.Tham vụ báo chí Sarah Sanders tuyên bố từ sáng: TT theo dõi sát cuộc điều trần, và xác nhận ông Trump chưa nói chuyện với ứng viên Kavanaugh trong ngày.ABC đưa tin: luật sư bên ngoài là bà Rachel Mitchell bắt đầu chất vấn bà Ford từ 11 giờ 47 phút sau 15 phút nghỉ giải lao của các nghị sĩ trong ủy ban pháp chế.Tin mới nhận ghi: nghị sĩ Dick Durbin gặng hỏi “Có thể tin đến mức nào người tấn công là Kavanaugh” thì bà Ford đáp là “100%”.Khi tạm rời phòng họp, nghị sĩ Grassley được hỏi “có thấy GS Ford là đáng tin cậy?”, câu trả lời là “Tôi biết chúng ta cần xem xét nghiêm chỉnh giải trình của bà ấy”. Sau, ông lại nói “Sẽ cần ngủ yên trên toàn sự việc này”.Có tin: hàng trăm sinh viên của Liberty University kéo đến Capitol Hill để hậu thuẫn ứng viên Kananaugh chống lại các tố giác, như loan báo sáng Thứ Tư của chủ tịch trường, là Jerry Falwell Jr. – Fox News xác nhận: sinh viên trường Liberty ủng hộ ông Kavanaugh, không là sinh viên trường Yale về thủ đô để phản đối ứng viên của TT. Ông Falwell cho hay: trường chỉ cách thủ đô 3 giờ lái xe, trường muốn cho sinh viên có cơ hội dự phần chính sự. Tin báo USA Today cho biết: trường và Concerned Women for America cung cấp xe bus chở sinh viên đến thủ đô vào sáng Thứ Năm.Trong khi một bản tin khác cho biết trong chương trình “New Day” của CNN sáng Thứ Năm, nghị sĩ DC Jeff Merkley, đại diện cử tri Oregon, nêu nhận xét: GS Ford bị ủy ban pháp chế Thượng Viện cư xử tệ hơn người tố cáo ứng viên TCPV Clarence Thomas tấn công tình dục năm 1991 – trong trường hợp của bà Anita Hill, TT tại chức tức khắc tuyên bố “Vấn đề mới, FBI điều tra tìm hiểu sự việc”. Điều này không xẩy ra với bà Ford. Ông Merkley nhắc lại: nhiều người điều trần để soi sáng vấn đề, và nay ủy ban pháp chế ngăn trở.Ủy ban pháp chế định biểu quyết đề nghị bổ nhiệm ứng viên Kavanaugh của TT Trump vào ngày Thứ Sáu.Một bản tin khác của báo Newsmax hôm Thứ Năm cho biết rằng Tổng Thống Donald Trump nói với nhiều người rằng cuộc điều trần của Christine Blasey Ford trước Ủy Ban Pháp Chế Thượng Viện hôm Thứ Năm “có vẻ đáng tin,” theo một nguồn tin nói với Gabriel Sherman của Vanity Fair.“Người thân cận với Trump cho biết rằng Trump giận dữ vì điều này đem đến tồi tệ biết bao cho Cộng Hòa,” theo Sherman tường thuật.