Apple Giao Foxconn Sản Xuất Hầu Hết Lượng iPhone XR

Khoảng cuối tháng 09/2018, theo trang DigiTimes, Foxconn Electronics sẽ đảm nhận vai trò sản xuất hầu hết lượng iPhone XR.Trước đây, đối thủ của Foxconn là Pegatron, được cho là nắm từ 50 đến 60% tổng sản xuất mẫu iPhone sử dụng màn hình LCD. Tuy nhiên, các hạn chế về khả năng sản xuất và sự chậm trễ các đơn hàng các linh kiện quan trọng khiến Apple suy nghĩ lại và quyết định giao việc cho Foxconn.Theo kế hoạch mới, Foxconn dự kiến sẽ sản xuất tới 75% lượng iPhone XR trong khi Pegatron sẽ đảm nhận phần còn lại. Lý do cho việc chuyển đổi bao gồm việc lợi nhuận thấp hơn dự kiến và sự thiếu hụt công nhân làm việc cho Pegatron ở Trung Quốc.Được ra mắt trong tháng 09/2018 cùng với iPhone XS và iPhone XS Max, iPhone XR từ lâu đã có những tin đồn rằng đối tác sản xuất đang gặp các vấn đề về sản xuất do màn hình LCD tràn viền (edge-to-edge).Hồi tháng 06/2018, trang The Bell cho biết việc phát triển màn hình LCD bị trễ 2 tháng so với dự kiến. Các đối tác cung ứng như Japan Display và LG Display cần nhiều thời gian hơn để đảm bảo lượng hàng. Cuối tháng 07/2018, Katy Huberty, nhà phân tích về Apple từ Morgan Stanley cho biết, thiết kế tràn màn hình của iPhone XR là nguyên nhân chính của sự chậm trễ. iPhone XR mở bán trễ có thể là do lỗi hở sáng trên màn hình LCD tai thỏ.Đây có thể không phải là vấn đề về phần cứng. Ryan Reith, phó chủ tịch nghiên cứu của IDC về thiết bị di động, chia sẻ: “Theo như thông tin chúng tôi đã nghe, đó là vấn đề về phần mềm. Có rất nhiều phần mềm liên quan đến màn hình LCD, Apple cần tinh chỉnh nhiều thứ để đảm bảo chất lượng tốt nhất vì đây là màn hình LCD tràn viền đầu tiên của họ.”Trong khi đó, Ben Stanton, nhà phân tích cao cấp của Canalys cho biết: “Apple sẽ không trì hoãn việc ra mắt iPhone XR vì bất kỳ lý do nào ngoài việc không đủ số lượng máy để chuyển tới khách hàng. Vấn đề của mẫu máy hiện xoay quanh màn hình LCD mới, đang có sự chậm trễ trong quá trình sản xuất”. Tuy nhiên, ngày đặt trước iPhone XR vẫn không có gì thay đổi, khách hàng sẽ có thể đặt hàng trước vào ngày 19/10/2018, những chiếc máy đầu tiên dự kiến sẽ đến tay khách hàng 1 tuần sau đó, khoảng ngày 26/10/2018.Nguoivietphone.com.